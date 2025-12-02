Carrefour Polska i EDP podpisały długoterminowy kontrakt PPA (Power Purchase Agreement) dotyczący zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, który pokryje 30% zapotrzebowania energetycznego Carrefour w Polsce, podała spółka.

EDP rozpoczęło współpracę z Carrefour Polska w 2024 roku, zawierając umowę na budowę 13 instalacji fotowoltaicznych o mocy 650 kWp na dachach supermarketów zlokalizowanych w pięciu województwach. Podpisany właśnie kontrakt PPA zapewni sieci dodatkowo 50 GWh czystej energii elektrycznej rocznie, co pozwoli uniknąć emisji ponad 54 000 ton CO2.

„Od 2019 roku nasza sieć zmniejszyła zużycie energii elektrycznej w Polsce o ponad 37% i jest jednym z liderów w tym obszarze w Grupie. Aktywnie inwestujemy także w projekty, które pozwolą nam zwiększyć wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Podpisanie umowy PPA z EDP to dla nas znaczący krok w tym kierunku. Współpraca z EDP zapewni nam rocznie 50 GWh czystej energii, która pozwoli pokryć nam blisko 1/3 zapotrzebowania energetycznego Carrefour Polska” – powiedziała członkini zarządu ds. nieruchomości, ekspansji i aktywów Carrefour Polska Agata Kopytyńska, cytowana w komunikacie.

Zgodnie z długofalowym celem Grupy Carrefour sieć zamierza radykalnie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej we wszystkich swoich sklepach na świecie. Firma zobowiązała się do redukcji jej zużycia o 20% do 2026 r., a także do wykorzystania nieruchomości do produkcji energii fotowoltaicznej i budowy 4,5 mln m2 paneli słonecznych do 2026 roku. Na polskim rynku sieć zrealizowała cel dot. redukcji energii z dużym wyprzedzeniem, osiągając w listopadzie 2025 roku wynik na poziomie 37,03% zmniejszenia zużycia energii w porównaniu do roku 2019.

EDP Energia Polska działa na polskim rynku energetycznym od 2020 roku i jest członkiem Grupy EDP. Firma dostarcza klientom biznesowym rozwiązania energetyczne i fotowoltaiczne. Sama Grupa EDP działa na polskim rynku od 2007 roku poprzez EDP Renewables Polska, rozwijającą duże projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, która posiada ponad 14 000 sklepów w ponad 40 krajach. W 2022 r. Carrefour wygenerował sprzedaż w wysokości 90,8 mld euro.

Źródło: ISBnews