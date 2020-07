Carrefour testuje automaty do sprzedaży podgrzewanych dań gotowych do konsumpcji na miejscu lub na wynos w ośmiu sklepach franczyzowych Carrefour Express Convenience w Warszawie, podała sieć.

„Nawiązanie współpracy z firmą Food Point i wprowadzenie automatów gastronomicznych to kolejna innowacja, jaką wprowadzamy do sklepów franczyzowych Carrefour. Nasze dotychczasowe udogodnienia, takie jak kasy samoobsługowe, Scan&Go czy click&collect spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów i zostały docenione przez naszych partnerów we franczyzie. Sklepy franczyzowe Carrefour Polska to rozpoznawalna marka i chcemy, aby proponowane przez nas innowacyjne usługi były zawsze dopasowane do lokalizacji i potrzeb konsumentów oraz budowały przewagę konkurencyjną naszej marki na rynku” – powiedział dyrektor sklepów convenience Carrefour Polska Michał Florkiewicz, cytowany w komunikacie.

Innowacyjność nowego rozwiązania pozwoliła na całkowite wykluczenie bezpośredniego kontaktu człowieka z żywnością, zaczynając od produkcji dania w porcjowanej formie, podgrzania go na parze, a na sprzedaży produktu przez automat klientowi kończąc, podano także.

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Źródło: ISBnews