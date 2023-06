Grupa CCC odnotowuje nieznaczny wzrost przychodów w ujęciu r/r w II kw. br., podała spółka. Jednocześnie CCC podtrzymuje dotychczasowe założenia na 2023 r.

„W drugim kwartale 2023 roku (do dnia 13.06.2023) Grupa CCC odnotowuje nieznaczny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ujęciu segmentowym, najwyższe dynamiki sprzedaży utrzymuje HalfPrice, rosnąc r/r o 87%, przy wzroście powierzchni handlowej o 47% i wysokiej (+34%) dynamice sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL). Sprzedaż w Grupie Modivo wzrosła o ok. 6% (+36% w szyldzie Modivo oraz -1% w eobuwie). W eobuwie kontynuowany jest proces transformacji technologicznej, w tym w szczególności migracja na nową platformę e-commerce, która zostanie zakończona jesienią 2023 roku. Powyżej oczekiwań rozwija się projekt marketplace Modivo, który po 6 miesiącach od debiutu odpowiada już za ponad 15% zamówień szyldu Modivo w Polsce. W drugim kwartale bieżącego roku planowane jest uruchomienie marketplace Modivo we Włoszech, zgodnie ze strategią ekspansji na tym rynku” – czytamy w raporcie za I kw.

CCC ocenia, że klient w segmencie value for money pozostaje pod największym wpływem niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego. Utrzymująca się od ponad roku dwucyfrowa inflacja oraz wysoki poziom stóp procentowych wywierają negatywny wpływ na budżet rozporządzalny i siłę zakupową szczególnie tej grupy konsumentów. Sprzedaż w segmencie CCC obniżyła się o ok. 14% r/r, także za sprawą długiej, chłodnej wiosny, która opóźniła impuls zakupowy. Na dynamikę sprzedaży w ujęciu r/r wpływa również wysoka baza zeszłoroczna oraz efekt kalendarza (niekorzystny układ długiego weekendu majowego), podano także.

„Jednocześnie, o ponad 1 pkt proc. r/r poprawiła się marża brutto w szyldzie CCC, głównie za sprawą zoptymalizowanego poziomu zapasów oraz ich adekwatnej struktury wiekowej. Grupa CCC obserwuje pozytywne tendencje rozwoju dynamiki sprzedaży w ujęciu tygodniowym na przestrzeni kwartału we wszystkich szyldach. Wrażliwi cenowo konsumenci pozytywnie reagują na stosowane przez Grupę mechaniki promocyjne. Grupa konsekwentnie realizuje działania ukierunkowane na optymalizację kapitału obrotowego we wszystkich segmentach. Ponadto, skutecznie egzekwowany jest program efektywności kosztowej” – czytamy dalej.

Grupa CCC podtrzymuje dotychczasowe założenia na rok 2023 (uzależniając ich realizację od stabilności otoczenia makroekonomicznego i sytuacji geopolitycznej), zakończono w informacji.

W połowie kwietnia CCC podało, że grupa planuje wygenerować 10,2-11 mld zł przychodów w 2023 r. Marża brutto zakładana jest na 47-50%, wskaźnik kosztów 43-44%, a marża EBITDA 10-12%, podała spółka. CAPEX jest zakładany na ok. 320 mln zł.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

Źródło: ISBnews