Blok gazowo-parowy realizowany przez CCGT Grudziądz – spółkę zależną Energi z Grupy PKN Orlen – powinien rozpocząć komercyjną eksploatację w III kwartale 2025 roku, poinformował prezes CCGT Grudziądz Marcin Małek.

„Zakładamy, że testy bloku rozpoczną się na przełomie 2024 i 2025 roku. Wierzymy, że komercyjną eksploatację rozpoczniemy w III kwartale 2025 roku” – powiedział Małek podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę bloku o mocy 560 MW w Grudziądzu.

Wartość tej inwestycji to ok. 2 mld zł.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

