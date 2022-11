Zainteresowanie zielonymi kredytami narasta z każdym kwartałem, zaś cel Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w zakresie 50% ich działu w portfelu na koniec 2023 r. jest ambitny, ale wciąż realny, ocenił w rozmowie z ISBnews prezes Wojciech Hann.

„To jest cel, który jest celem aspiracyjnym, ale podtrzymuję, że jest realny” – powiedział Hann w rozmowie z ISBnews.

BOŚ zapisał w swojej strategii, że do końca 2023 r. chce osiągnąć 50-proc. udział zielonych kredytów w portfelu. Ich udział na koniec III kw. 2022 r. wyniósł 39,7% wobec 37,1% na koniec minionego roku.

„Z prostych wyliczeń wynika, że w następnych kwartałach udział tych kredytów w sprzedaży powinien wynosić przeciętnie ok. 60%. Zainteresowanie takimi produktami systematycznie wzrasta. W pierwszych trzech kwartałach ich udział w sprzedaży stanowił 47,4%. Nie publikujemy takich danych, ale w samym trzecim kwartale udział ten był wyraźnie wyższy” – wskazał Hann.

Stwierdził, że BOŚ, jako bank wyspecjalizowany w zielonych produktach finansowych, będzie w tym względzie bankiem pierwszego wyboru dla wielu firm. Bank nie zaniedbuje również klientów indywidualnych.

„Działamy także bardzo intensywnie od strony kredytów konsumenckich i myślę, że w I kwartale przyszłego roku będzie to już wyraźnie widoczne w wynikach. Mam na myśli wpływ vendor finance – finansowania poprzez naszych współpracowników, kooperantów, firmy oferujące przyjazne środowisku instalacje – od pomp ciepła do paneli słonecznych. Myślę że to będzie takim 'dopalaczem’ sprzedaży” – powiedział prezes.

Saldo kredytów proekologicznych w BOŚ na 30 września 2022 roku wynosiło 5 154,1 mln zł i wzrosło o 8,3% w stosunku do końca 2021 r. Wartość nowych kredytów proekologicznych w okresie trzech kwartałów 2022 r. wyniosła 1 391,8 mln zł i była o 18,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa Grupy BOŚ wyniosły 22,3 mld zł na koniec trzeciego kwartału 2022 r.

Źródło: ISBnews