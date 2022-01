Celon Pharma rozpoczął badanie kliniczne II fazy leku CPL’280 na cukrzycę typu II, podała spółka.

„Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 r. powziął informację o włączeniu pierwszego pacjenta do badania klinicznego II fazy związku CPL’280, agonisty receptora GPR40 drugiej generacji. Badanie to ma na celu ocenę efektywności związku jako leku przeciwcukrzycowego obniżającego poziom glukozy, na grupie około 90 pacjentów. Rekrutacja pacjentów do badania potrwa 4-5 miesięcy” – czytamy w komunikacie.

CPL’280 jest przedstawicielem najnowszej generacji antagonistów GPR40 stosowanych w cukrzycy i schorzeniach metabolicznych, podano także.

„Rozwój kliniczny CPL’280 jest prowadzony w ramach projektu GATE, na który spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIR), w wysokości 24,7 mln” – czytamy dalej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

Źródło: ISBnews