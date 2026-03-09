Celon Pharma Slovakia (spółka w 100% zależna od Celon Pharma) zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę pożyczki w kwocie do 23 mln euro na realizację projektu obejmującego adaptację, wyposażenie oraz uruchomienie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w regionie Żylina na Słowacji, w celu produkcji leku na cukrzycę typu II – substancji czynnej semaglutyd, GLP-1 (pod nazwą handlową Reduzek), podała Celon Pharma.

„W ocenie zarządu emitenta zawarcie umowy stanowi istotny krok w realizacji strategicznego projektu grupy kapitałowej Celon Pharma, którego celem jest budowa własnych zdolności produkcyjnych w perspektywicznym segmencie terapii metabolicznych. Realizacja inwestycji powinna wspierać dalsze skalowanie działalności Grupy, zwiększenie niezależności operacyjnej w obszarze wytwarzania oraz budowę przewag konkurencyjnych na szybko rosnącym rynku produktów opartych na semaglutydzie i innych analogach GLP-1. Zarząd emitenta ocenia, że rozwój infrastruktury produkcyjnej w tym obszarze może w kolejnych latach stanowić istotny czynnik wspierający wzrost wartości Grupy, dywersyfikację źródeł przychodów oraz dalszą ekspansję komercyjną na rynkach międzynarodowych” – czytamy w komunikacie.

W skład finansowania wejdą dwie transze w wysokości do 18 mln euro oraz do 5 mln euro. Udostępnienie drugiej z transz może nastąpić na pisemny wniosek kredytobiorcy i jest w całości uzależnione od decyzji EBOR. Finansowanie oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej. Ostateczny termin spłaty pierwszej transzy przypada w I półroczu 2031 r., podano także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

Źródło: ISBnews