Celon Pharma Slovakia, spółka zależna Celon Pharma, zawarła z firmą Polonez Plus umowę na generalne wykonawstwo zakładu produkcyjnego na terenie parku biznesowego w Żylinie za równowartość 63,3 mln zł, podała Celon Pharma. Celem jest zapewnienie mocy wytwórczych dla terapii opartych o analogi GLP-1 oraz dywersyfikacja geograficzna produkcji.

„Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi istotny etap realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej emitenta, ukierunkowanej na rozwój produktów spółki, w tym zapewnienie odpowiednich mocy wytwórczych dla nowoczesnych terapii opartych o analogi GLP-1 oraz dywersyfikację geograficzną infrastruktury produkcyjnej. W ramach umowy wykonawca będzie odpowiedzialny za zamówienie i realizację dostaw urządzeń i materiałów na rzecz inwestora oraz realizację robót przygotowawczych zgodnie z projektem wykonawczym, a następnie po uzyskaniu przez inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, za realizację robót budowlanych oraz wbudowanie ww. urządzeń i materiałów dostarczonych” – czytamy w komunikacie.

Zakończenie robót powinno nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

Źródło: ISBnews