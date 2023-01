Działające stacjonarnie i online CMK zaoferowało możliwość kontynuacji terapii z wykorzystaniem konopi medycznych pacjentom kliniki Releaf, która zakończyła swoją działalność. Centrum Medycyny Konopnej jest zainteresowane procesem konsolidacji tego niszowego sektora usług zdrowotnych. W styczniu br. konopna spółka rozpoczęła również działalność w branży e-commerce, uruchamiając swój sklep internetowy.

Przejęcie działalności operacyjnej kliniki terapii marihuaną medyczną – Releaf to bardzo ważny punkt w rozwoju Centrum Medycyny Konopnej. Placówka jest jednym z liderów w zakresie terapii opartej na roślinach konopi w kraju.

– Jak w każdej terapii czy leczeniu – najważniejsza jest ich ciągłość. Przejmując działalność operacyjną kliniki Releaf, chcieliśmy zapewnić pacjentom możliwość kontynuacji terapii w naszej placówce, co jest bardzo ważne dla jej skuteczności. Z drugiej strony dajemy sygnał rynkowi, że stale się rozwijamy i chcemy brać udział w konsolidacji tego sektora usług medycznych – mówi Grzegorz Ciężadło, członek zarządu Centrum Medycyny Konopnej.

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków medycznej marihuany w Europie. Z analiz firmy Prohibition Partners wynika, że w 2022 r. ponad 9 200 pacjentów w kraju korzystało z terapii z wykorzystaniem związków konopi. Dla porównania w 2020 r. było ich ponad 4 tysiące. Według prognoz – liczba pacjentów nadal będzie rosnąć.

– Obecnie rynek leczniczej marihuany w Polsce jest rozdrobniony i znajduje się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Kluczowe więc jest budowanie świadomości zalet tej terapii wśród pacjentów, jak i lekarzy, co wymaga czasu i sporych nakładów. Wbrew pozorom nie jest to wcale taki łatwy rynek, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, dlatego też konsolidacja obecnych graczy może być jedną z bardziej efektywnych dróg do budowania skali działalności oraz rentowności świadczonych usług – dodaje Grzegorz Ciężadło.

Towarzystwa leczenia bólu na całym świecie rekomendują stosowanie konopi, ze względu na ich udowodnioną badaniami klinicznymi skuteczność w przebiegu terapii bólu przewlekłego. Rośliny te są pomocne w ponad 1000 problemach zdrowotnych. W badaniu dotyczącym nastawienia Polaków do marihuany medycznej, które przeprowadziło Centrum Medycyny Konopnej, aż 84% ankietowanych przyznało, że lekarz nigdy nie zaproponował im terapii opartej o rośliny konopi. Budowanie świadomości tej terapii wśród lekarzy jest jednym z ważniejszych elementów dla jej rozwoju w Polsce. Podczas badania 6 na 10 osób stwierdziło, że byłoby skłonne skorzystać z tego typu terapii po jej rekomendacji przez lekarza.

Poza przejęciem działalności operacyjnej kliniki Releaf – Centrum Medycyny Konopnej ruszyło ze sprzedażą waporyzatorów i olejków CBD, otwierając w styczniu br. swój sklep internetowy. Celem wejścia na rynek e-commerce jest wzmocnienie swojej pozycji w branży konopnej i dostarczanie pacjentom wysokiej jakości produktów.

