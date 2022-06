Działające dotychczas w modelu online CMK zaprasza pacjentów do swojej kliniki stacjonarnej zlokalizowanej w budynku Mennica Residence przy ul. Waliców 11 w Warszawie. W planach placówki oferującej kompleksowe terapie oparte na konopiach medycznych jest otwarcie kolejnych klinik w innych miastach wojewódzkich. Od lat branża konopna w Europie w tym w Polsce rozwija się dynamicznie. Dane z raportu „The Poland Cannabis White Papers” pokazują, że wartość rodzimego rynku konopnego może sięgnąć nawet 2 mld euro w 2028 roku.

Szerokie spektrum specjalizacji lekarzy, dwa gabinety, lokalizacja w ścisłym centrum miasta i wykwalifikowany personel służący doradztwem i pomocą pacjentom – tak w skrócie można opisać pierwszą klinikę stacjonarną stworzoną przez CMK w stolicy.

– Przez ostatnie miesiące nasze działania koncentrowały się przede wszystkim na klinice. Cieszymy się, że w końcu możemy zaprosić do niej pacjentów. Otwarcie placówki stacjonarnej to krok milowy w rozwoju naszego biznesu. Pacjenci i to zarówno Ci, którzy skorzystają z naszych usług bezpośrednio w klinice, jak i Ci, którzy korzystają z porad naszych lekarzy online, mogą liczyć na kompleksową opiekę specjalistów, polegającą na wsparciu w zakresie korzystania z oferowanych przez nas usług oraz objaśnianiu poszczególnych procesów terapii roślinami konopi – mówi Konrad Gładkowski, prezes Centrum Medycyny Konopnej.

Misją CMK jest zapewnienie najwyższej jakości usług osobom szukającym ulgi w codziennym cierpieniu, jak i tym, którym współczesna medycyna nie jest w stanie zaoferować nic więcej. Czynnikiem wyróżniającym Centrum Medycyny Konopnej na tle innych placówek jest innowacyjne i nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów pacjentów.

– W naszej codziennej pracy wykorzystujemy tzw. EBM, czyli proces medyczny bazujący na wiarygodnych i naukowych dowodach skuteczności terapii opartych na konopiach. Współpracujemy też z instytucjami badawczymi i stale prowadzimy obserwacje kliniczne pacjentów. Uruchomienie placówki stacjonarnej jest odpowiedzią na głosy naszych pacjentów, a także zapotrzebowanie samego rynku, który do tej pory w zdecydowanej większości obejmuje usługi online. Jest to również ważny element strategii rozwoju CMK, którą Spółka planuje realizować w kolejnych miesiącach – podkreśla Grzegorz Ciężadło, członek zarządu Centrum Medycyny Konopnej.

Z licznych badań prowadzonych na całym świecie wynika, że terapia marihuaną medyczną jest skuteczna w przypadku zmagań z wieloma problemami zdrowotnymi. Zalicza się do nich m.in. zaburzenia snu i lękowe, migrenę, nerwicę, depresję, padaczkę czy choroby onkologiczne i otępienne. Terapię konopiom medyczną zaleca się również w zmaganiach z bólem. Z danych wynika, że 5% Polaków cierpi na ból ostry, a aż 27% populacji na przewlekły. Z kolei niespełna 38% dorosłych Europejczyków ma co najmniej jedną chorobę, która kwalifikowałaby ich do leczenia medyczną marihuaną – stanowi to około 320 milionów osób. Dzięki stosowaniu leków z roślin konopi duży odsetek pacjentów rezygnuje z terapii farmakologicznej, zmniejsza dawki lub wybiera zdecydowanie słabsze leki.

– Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom jeszcze więcej osób zauważy potencjał tkwiący w medycznej marihuanie. Chcemy oswajać z nią obecnych i przyszłych pacjentów, wierząc, że może im ona naprawdę pomóc. Wkrótce zamierzamy też opublikować rezultaty badań dotyczących świadomości wśród Polaków na temat tego leku. Liczymy na to, że ich wyniki będą interesujące – dodaje Konrad Gładkowski, prezes Centrum Medycyny Konopnej.

W planach CMK jest otwarcie kolejnych klinik stacjonarnych. W marcu tego roku inwestorem Spółki został fundusz WP2 Investments, który strategicznie i kapitałowo wspiera firmy w ich rozwoju.

Medyczna marihuana to jeden z najmłodszych i najszybciej rosnących rodzajów terapii medycznych zarówno pod względem liczby wskazań (chorób), w których można stosować preparaty konopi medycznych, jak i ilości i wartości sprzedaży preparatów konopi medycznych na receptę.

Centrum Medycyny Konopnej to wyspecjalizowana placówka medyczna oferująca kompleksową terapię medyczną marihuaną. Firma działa od czerwca 2021 roku. W drugim kwartale 2022 roku firma otworzyła swoją pierwszą klinikę stacjonarną w Warszawie. Za obszar biznesowo-operacyjny w Spółce odpowiedzialny jest fundusz Tar Heel Capital Pathfinder, specjalizujący się w finansowaniu obiecujących start-upów.

