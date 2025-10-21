Centurion Finance ASI S.A. – alternatywna spółka inwestycyjna z rynku NewConnect – poinformowała o zawarciu dwóch istotnych warunkowych umów nabycia udziałów w spółce Polska Fabryka Amunicji Sp. z o.o., czyli podmiocie z sektora obronnego i zbrojeniowego, o rosnącym potencjale w zakresie produkcji i obrotu amunicją oraz wyposażeniem wojskowym. Transakcja umacnia pozycję Centurion Finance ASI S.A. jako spółki aktywnie inwestującej w sektor przemysłu obronnego i jest wyrazem konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej.

„Polska Fabryka Amunicji S.A. posiada unikalne kompetencje produkcyjne i relacje branżowe, które w połączeniu z doświadczeniem inwestycyjnym Emitenta tworzą fundament dla dynamicznego rozwoju w sektorze obronnym” – podkreślono istotę zawartych umów w raporcie giełdowym Centurion Finance ASI S.A.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. wyraźnie akcentuje pozytywne perspektywy dalszego rozwoju Polskiej Fabryki Amunicji Sp. z o. o., w szczególności mając na uwadze zwiększone zapotrzebowanie na produkty obronne – zwłaszcza produkcję amunicji w Europie i planowane rozszerzanie zdolności produkcyjnych.

Aktualnie Polska Fabryka Amunicji Sp. z o. o. produkuje amunicję dla podmiotów trzecich, które nie posiadają własnego zaplecza produkcyjnego i odpowiednich koncesji na produkcję broni, a celem Centurion Finance ASI S.A. jest wzmocnienie współpracy kapitałowej z Polską Fabryką Amunicji Sp. z o. o. oraz umocnienie jej rynkowej pozycji finansowej i konkurencyjnej.

„Uzyskane finansowanie pozwoli nam na znaczący wzrost konkurencyjności rynkowej oraz uniezależnienie się od zewnętrznych kontrahentów. Planujemy zwiększyć produkcję spłonki, czyli kluczowego komponentu w zakresie produkcji amunicji małokalibrowej, jak również wdrożyć i uruchomić w tym obszarze w pełni nietoksyczną technologię Nontox, opartą o bezołowiowe i bezrtęciowe rozwiązania technologiczne” – komentuje Tadeusz Wiatr, wspólnik w Polskiej Fabryce Amunicji Sp. z o. o. oraz ekspert w dziedzinie strzelectwa taktycznego i bojowego.

Na mocy zawartych umów Centurion Finance ASI S.A. nabywa 1200 udziałów w Polskiej Fabryce Amunicji Sp. z o. o. – z uwagi na strategiczny charakter działalności drugiej strony oraz bezpieczeństwo kontraktowe i wywiadowcze nie ujawniono wartości transakcji. Przekazano jednak, że dokonano już częściowej płatności w formie zaliczki, natomiast pozostała kwota zostanie uiszczona po ziszczeniu się warunków zawieszających, w szczególności po upływie terminu przysługującego pozostałym wspólnikom Polskiej Fabryki Amunicji Sp. z o.o. na wykonanie prawa pierwokupu oraz udzieleniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników na sprzedaż udziałów.

O Centurion Finance ASI S.A.:

Centurion Finance ASI S.A. jest alternatywną spółką inwestycyjną, wpisaną przez KNF do zarządzających ASI, a jej akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (ticker: CTF).

Głównym obszarem zainteresowania Centurion Finance ASI S.A. jest szeroko rozumiany sektor militarny i obronny, w który aktywnie inwestuje jako znaczący akcjonariusz kilku podmiotów giełdowych z tego segmentu rynku.

Pod koniec sierpnia 2025 r. Centurion Finance ASI S.A. rozszerzyła swoją strategię oraz politykę inwestycyjną o szeroko rozumiany rynek kryptoaktywów, po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła dalszych uwag do tychże dokumentów. Pozwala to Emitentowi na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i udział spółki w dynamicznie rosnącym rynku kryptoaktywów.

