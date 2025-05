Czeskie państwo kupi od CEZ 80% udziałów w spółce Elektrárna Dukovany II, a.s., która realizuje projekt budowy dwóch nowych bloków jądrowych w lokalizacji Dukovany. Wartość 80% udziałów wynosi 3,6 mld CZK, podał CEZ.

„Dziś rząd omówił dokumenty związane z finansowaniem i modelem inwestorskim dla nowych bloków jądrowych w lokalizacji Dukovany, decyzję podjął w grudniu ubiegłego roku. Rząd podjął kluczową decyzję o kontynuowaniu projektu budowy nowych bloków jądrowych w lokalizacji Dukovany” – czytamy w komunikacie.

Na podstawie pierwszej umowy wdrożeniowej pomiędzy państwem, spółką Elektrárna Dukovany II, a.s. (EDU II) a ČEZ, 80% udziałów w EDU II zostanie sprzedane państwu.

„Bezpośrednie zaangażowanie państwa jest logiczne i niezbędne do budowy dwóch bloków, aby utrzymać stabilność projektu i stabilność finansową ČEZ, który oprócz nowych bloków jądrowych realizuje wiele innych ważnych inwestycji w czeskim sektorze energetycznym związanych z wyjściem z węgla i ogólną transformacją energetyczną. Obejmują one inwestycje w odnawialne źródła energii i budowę elektrowni gazowych, rozwój sieci dystrybucyjnej i transformację ciepłowni” – czytamy dalej.

CEZ zachowa 20% udziałów w EDU II, zapewniając swoje eksperckie zaangażowanie w projekt. Umowa wspólników dotycząca EDU II zostanie podpisana przez Ministerstwo Finansów i CEZ. Wartość 80% udziałów wynosi 3,6 mld CZK, podsumowano.

CEZ jest jedną z największych firm w Republice Czeskiej i wiodącą grupą energetyczną działającą w Europie Zachodniej i Środkowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews