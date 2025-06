Sprzedaż samochodów elektrycznych marki Xpeng powinna wynieść kilkaset egzemplarzy w tym roku i podwoić się, zbliżając się do poziomu tysiąca w 2026 roku, poinformował ISBnews prezes Inchcape Polska, oficjalnego dystrybutora tej marki, Witold Wcisło.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru marki Xpeng przez polskich konsumentów. Od wejścia marki na rynek minęło niewiele czasu, około dwóch miesięcy, ale zainteresowanie jest wysokie. Mamy ponad 1 000 zapytań o jazdy testowe i ponad 400 już odbytych jazd, a to dużo jak na taki okres. Już dzisiaj mamy też kilkuprocentową świadomość marki, co w przypadku zupełnie nowego gracza wchodzącego na rynek również jest świetnym wynikiem” – powiedział Wcisło, w rozmowie z ISBnews.

Jak podkreślił, nie ma zaskoczenia co do tego, który z trzech modeli Xpeng wprowadzonych do Polski cieszy się największym zainteresowaniem.

„Zgodnie z naszymi przewidywaniami, najwięcej klientów interesuje się modelem G6, ale większy SUV G9 również jest dość popularny. Na końcu znajduje się limuzyna P7, ale to nie znaczy, że nie ma zainteresowania tym modelem” – zaznaczył Wcisło.

W jego ocenie, faktyczna sprzedaż samochodów Xpeng w pierwszych tygodniach działalności w Polsce jest „obiecująca”.

„To, co jest dla nas istotne, to fakt, że kierowcy przyjeżdżający do nas z czystej ciekawości często stają się klientami, a przecież proces zakupu samochodu zazwyczaj trwa dłużej niż większości pozostałych dóbr. Tymczasem połączenie jakości, ceny i technologii w przypadku Xpeng pokazuje, że klienci bardzo szybko decydują się na zakup” – dodał.

„Sprzedaż w pierwszych tygodniach nie odbiega od tego, czego się spodziewaliśmy, co pozwala nam sądzić, że w całym 2025 roku powinniśmy sprzedać kilkaset egzemplarzy Xpenga, a w kolejnym roku chcemy tę liczbę podwoić. Może jeszcze nie przekroczymy 1 000 egzemplarzy, ale będziemy blisko tej granicy” – zapowiedział szef Inchcape Polska.

Wskazał jednocześnie, że jeśli faktycznie, zgodnie z przewidywaniami, uda się zbliżyć do 1 000 sprzedanych samochodów w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności, to „będzie to chyba rekord” jeśli chodzi o wprowadzenie nowej marki samochodów elektrycznych na polski rynek.

„Wydaje się, że jest nawet lepiej niż się spodziewaliśmy. Chińskie marki w Polsce nadal są kojarzone z niewystarczającą jakością, co sprawia, że klienci po wizycie w salonie są zwykle pozytywnie zaskoczeni. To co Xpeng oferuje jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, buduje potężną przewagę konkurencyjną. Liczyliśmy się z tym, że budowanie świadomości marki potrwa dłużej i nadal chcemy tę świadomość rozwijać, ale to pokazuje, że klienci poszukiwali tego rodzaju produktu” – przekonywał Wcisło.

„Myślę, że rok 2027 powinien być pierwszym rokiem szerszej stabilizacji i solidnych wyników sprzedażowych marki Xpeng, który pokaże nam, czy osiągnęliśmy założone cele” – podsumował prezes.

Inchcape Polska należy do grupy Inchcape, zajmującej się sprzedażą i obsługą samochodów oraz motocykli różnych marek. Inchcape to wiodący niezależny, wielomarkowy globalny dystrybutor motoryzacyjny, działający na ponad 40 rynkach i terytoriach z portfolio wiodących światowych marek motoryzacyjnych.

Xpeng to chiński producent samochodów elektrycznych kategorii premium, obecny na rynku europejskim od 2020 roku.

Źródło: ISBnews