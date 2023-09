Historia dokonań rodziny Rothschildów znana jest od pokoleń. Dziś Rothschild & Co zajmuje się przede wszystkim fuzjami i przejęciami, transakcjami finansowania, a także ofertami publicznymi.

W tej chwili rynek dąży do równowagi. To znaczy, że ceny spadły, co zaczyna być korzystne dla kupujących. Prawdopodobnie za jakiś czas ceny zaczną rosnąć – to będzie bardziej korzystne dla sprzedających. Jesteśmy prawdopodobnie w takiej fazie zmiany równowagi. Mam nadzieję, że w perspektywie dwóch lat nastąpi polepszenie koniunktury zarówno w fuzjach i przejęciach, jak i koniunktury giełdowej

mówi Jacek Chwedoruk, Dyrektor Zarządzający, Rothschild & Co