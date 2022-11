Grupa Ciech nadal prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji w segmentach Sody, Agro i Pianek, ale ze względu na sytuację rynkową podchodzi do nich z ostrożnością i zakłada, że ewentualne opóźnienie transakcji o kilka miesięcy może być z korzyścią dla ceny, poinformował prezes Dawid Jakubowicz.

„Toczymy różne rozmowy, w segmentach Soda, Agro i Pianki, na różnym etapie zaawansowania, ale podchodzimy do nich ostrożnie, bo mocno wzrosły koszty finansowania. Spowolniliśmy też procesy due diligence, bo uznaliśmy, że odroczenie transakcji o kilka miesięcy może być z korzyścią dla ceny” – powiedział Jakubowicz podczas telekonferencji.

„Obecnie podchodzimy do tego w ten sposób, że cash flow podmiotu, który byśmy przejęli, musi pokryć koszty finansowe, które musielibyśmy ponieść w celu jego zakupu” – dodał.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews