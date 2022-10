Ciech, jego spółka zależna Ciech Soda Polska i Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” podpisały term sheet ws. określenia kluczowych warunków współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw solanki na rzecz Ciech Soda Polska oraz sprzedaży soli i wody na rzecz Solino, podał Ciech. Strony uzgodniły również zakres i zasady ponoszenia kosztów inwestycji niezbędnych do zrealizowania przez Solino w celu dostarczania solanki, w tym partycypację Ciech Soda Polska w inwestycji na poziomie 2/3 kosztów capex, co Ciech szacuje na poziomie około 232 mln zł do 2026 r.

„Podpisanie term sheet jest kolejnym krokiem zmierzającym w kierunku zapewnienia stabilnych źródeł dostaw solanki do zakładów produkcyjnych spółki zależnej w długim terminie, zważywszy iż obecnie obowiązujące kontrakty mogą zostać rozwiązane z końcem 2025 r. Nowe warunki współpracy przewidują zawarcie umowy dostawy solanki do roku 2035 o wolumenie w wielkości porównywalnym z obecnym wolumenem dostaw” – czytamy w komunikacie.

Term sheet określa warunki współpracy, stanowiące podstawę dla dalszych negocjacji mających na celu uzgodnienie przyszłych umów regulujących współpracę stron w powyżej opisanym zakresie, w szczególności ceny solanki, wody i soli jak również wolumeny solanki i soli oraz parametry jakości solanki.

Strony uzgodniły również zakres i zasady ponoszenia kosztów inwestycji niezbędnych do zrealizowania przez Solino dla dostarczenia przez Solino pełnych wolumenów solanki, w tym partycypację Ciech Soda Polska w inwestycji Solino na poziomie 2/3 kosztów capex, co Ciech szacuje na poziomie około 232 mln zł rozłożonych równomiernie w czasie w perspektywie do końca 2026 r., podano także.

Term sheet zakłada m.in. zawarcie:

a. umowy określającej warunki sprzedaży solanki surowej przez Solino na rzecz spółki zależnej oraz warunki sprzedaży wody przez spółkę zależną na rzecz Solino;

b. umowy określającej warunki sprzedaży soli przez Ciech na rzecz Solino;

c. porozumienia rozwiązującego obowiązujące obecnie umowy regulujące dostawę solanki i wody oraz sprzedaż soli;

d. porozumienia regulującego rozliczenia stron wynikające z porozumienia w sprawie budowy rurociągu łączącego zbiornik manewrowy w Inowrocławiu- Mątwach z Zakładem Produkcyjnym Ciech w Janikowie, zawartego pomiędzy Solino, Ciech oraz Ciech Soda Polska 10 października 2018 roku, wymieniono.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews