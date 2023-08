Ciech Pianki – spółka z Grupy Ciech – planuje rozbudować posiadaną instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 100 kW o kolejne 300 kW do końca 2023 r., podał Ciech. Dzięki temu łączna moc instalacji PV zainstalowanych w spółkach Grupy Ciech ma osiągnąć 0,6 MW. Instalacje fotowoltaiczne posiada również zakład grupy w Rumunii. Moc instalacji PV Ciech Soda Romania wynosi obecnie około 400 kW. Docelowo Grupa Ciech zamierza zamontować fotowoltaikę we wszystkich swoich spółkach.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews