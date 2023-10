Grupa Ciech planuje osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych warzelni soli w niemieckim Stassfurcie, na poziomie 450 tys. ton rocznie, w 2024 r., podała spółka.

„Dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym i najwyższej jakości produktom z sukcesem rozwijamy naszą pozycję w europejskiej branży solnej” – powiedział dyrektor Business Unitu Sól w Grupie Ciech Philipp Kley, cytowany w komunikacie.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na tabletki solne do zmiękczania wody, Ciech umacnia swoją pozycję lidera branży w Europie, maksymalizując ich produkcję. Tabletki o nazwie Aqua Pro są obecnie produkowane w niemieckiej warzelni soli w Stassfurcie oraz dystrybuowane na rynkach Europy Zachodniej oraz w fabryce Ciechu w Janikowie, trafiając na rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz do Skandynawii.

„Aqua Pro jest wyraźnym przykładem naszego zaangażowania i wizji utrzymania wiodącej pozycji na rynku niemieckim i poza nim. Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, kładąc jednocześnie duży nacisk na zrównoważone rozwiązania w branży solnej” – dodał Kley.

W przyszłości niemiecka spółka Grupy Ciech planuje rozszerzyć portfolio marek własnych o konkretne produkty w poszczególnych segmentach, m.in. dla sektora rolniczego, w szczególności o własną sól paszową. Ciech zamierza ponadto zwiększyć swoją obecność

na rynku soli spożywczej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

