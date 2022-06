Ciech Sarzyna – spółka z Grupy Ciech – zwiększył udział rynkowy o 2 pkt proc. r/r, do 7,8%, w porównaniu do 5,8% rok wcześniej, podał Ciech.

W segmencie ochrony zbóż udział Ciech Sarzyna w rynku zbliża się do 10%, a więc blisko dwukrotnie więcej niż w 2020 roku.

Według danych PAMS wartość polskiego rynku środków ochrony roślin wzrosła w I kwartale br. o 18%, tymczasem wartość sprzedaży generowanej przez Ciech Sarzyna zwiększyła się o 58%. Obecnie spółka zajmuje piąte miejsce na polskim rynku (spośród monitorowanych przez PAMS 10 największych producentów środków ochrony roślin na krajowym rynku), podkreślono.

W ostatnich miesiącach spółka z Nowej Sarzyny umocniła swoją pozycję również na rynku preparatów opartych o glifosat – najbardziej powszechną substancję czynną stosowaną w rolnictwie. Także w tym segmencie Ciech rósł w I kw. br. szybciej niż rynek.

„Kluczowa cecha naszego nowego produktu, czyli mniejsza ilość substancji aktywnej dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii BGT, gwarantującej wysoką skuteczność, może okazać się kluczowa w obliczu sytuacji w Chinach, które są jednym z głównych producentów kwasu glifosatowego, wykorzystywanego w produkcji. Widzimy tam relatywnie niskie zapasy tego surowca oraz drożejące inne składniki niezbędne do produkcji środków opartych o glifosat, a także zapowiedzi przerw technologicznych u niektórych producentów. To będzie miało wpływ na ceny w kolejnych miesiącach. Tymczasem my jesteśmy w stanie wyprodukować relatywnie więcej produktu przy mniejszych ilościach dostępnej substancji aktywnej w porównaniu do innych produktów obecnych na rynku” – powiedział prezes Ciech Sarzyna i szef biznesu Agro Grupy Ciech Wojciech Babski, cytowany w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews