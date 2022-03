Ciech Sarzyna – spółka zależna Ciechu – zanotował blisko 40% wzrostu sprzedaży na polskim rynku w 2021 roku, co przełożyło się na zwiększenie udziałów w rynku do poziomu 7,8% wobec 6,1% w 2020 roku, podał Ciech.

W ciągu ostatnich lat udział Ciech Sarzyna w polskim rynku środków ochrony roślin systematycznie rośnie – na koniec 2021 roku osiągnął poziom 7,8% (wzrost o 1,7 pkt proc.). Sprzedaż Ciech Sarzyna wzrosła o blisko 40% względem 2020 roku, a wartość całego rynku w Polsce urosła w tym czasie o niecałe 9%, podkreślono.

„Rok 2021 był dla nas bardzo udany pod względem sprzedaży w Polsce. Ogrom pracy włożony w usprawnienie procesów biznesowych, digitalizację i rozwój portfolio produktowego – celem stworzenia kompleksowych programów ochrony upraw, przyniósł wymierne efekty. Bardzo cieszy nas dywersyfikacja portfela produktów i silne, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w obszarze fungicydów zbożowych i regulatorów wzrostu. Nie zwalniamy tempa, w roku 2022 planujemy wejście na rynek z nowymi produktami w segmencie fungicydów, co jest efektem współpracy z naszą hiszpańską spółką Proplan” – powiedział prezes Ciech Sarzyna i szef biznesu Agro w Grupie Ciech Wojciech Babski, cytowany w komunikacie.

Grupa Ciech planuje w tym obszarze dalszą ekspansję na kolejne rynki zagraniczne. Ciech Sarzyna obsługuje obecnie m.in. rynek rumuński, niemiecki, australijski, tajski czy krajów bałtyckich, a przejęty w 2018 roku Proplan działa m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Ameryce Łacińskiej oraz w północnej Afryce.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews