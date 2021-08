Ciech zainwestuje ok. 80 mln zł w budowę i instalację nowego pieca do wytapiania szklistego krzemianu sodu w zakładzie w Żarach, podała spółka. Budowa pieca ma zakończyć się przed końcem 2021 roku.

„Aktualnie w zakładzie Ciech w Żarach (woj. lubuskie) trwają prace nad budową hali produkcyjnej oraz finalizowane są wszystkie elementy architektury i konstrukcji umożliwiające montaż instalacji technologicznej. W połowie sierpnia rozpoczęły się także prace montażowe pieca do wytopu gotowego wyrobu” – czytamy w komunikacie.

Uruchomienie nowego pieca pozwoli spółce na wyłączenie starszych i mniej efektywnych jednostek oraz zwiększy moce produkcyjne krzemianów sodu Ciech o ponad 30% (do ok. 240 tys. ton rocznie). Nowy piec charakteryzować się będzie przede wszystkim lepszymi parametrami wydajności i oszczędności paliwa, czyli gazu ziemnego, co dodatkowo pozwoli obniżyć emisję CO2 na tonę produktu o około 20% w porównaniu z dotychczasową technologią. Inwestycja częściowo wykorzysta istniejącą infrastrukturę, co wpłynie na optymalizację kosztów stałych zakładu.

„Mimo wielu komplikacji i wyzwań, jakie niesie czas pandemii, inwestycja przebiega zgodnie z planem. Przewidywany termin finalizacji budowy przypada na koniec 2021 roku, tak aby produkcja z nowego pieca kontrybuowała do wyników grupy za 2022 rok. Po pełnym uruchomieniu, inwestycja ma zwiększyć przychody biznesu krzemianowego o ok. 60 mln zł rocznie” – powiedział członek zarządu Mirosław Skowron, cytowany w komunikacie.

Biznes produkcji krzemianów okazał się także względnie odporny na spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią COVID-19. W najgorszym okresie poziom produkcji krzemianów przez Ciech nie spadł poniżej 80% mocy, a w I kwartale 2021 roku segment odnotował wzrost przychodów o 22,6% w ujęciu rocznym i wzrost zysku EBITDA o 40%, podano także.

„Europejski rynek charakteryzuje się wysokim obłożeniem mocy produkcyjnych krzemianów, a zdecydowana większość producentów wytwarza krzemiany sodu na własny użytek. Już dziś kontraktujemy krzemiany z nowego pieca, korzystając z bardzo dobrej reputacji Ciech na rynku europejskim” – wskazał szef biznesu krzemianowego w Grupie Ciech Robert Janeczko.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews