Spodziewany wzrost cen sody w kontraktach na 2022 rok pozwoli pokryć podwyżki cen surowców, a powinien także pozwolić na utrzymanie atrakcyjnych poziomów marż, poinformował członek zarządu Ciechu Jarosław Romanowski.

„W kontraktacji sody na 2022 rok będziemy dążyć do przeniesienia dużej części wzrostu kosztów na nowe ceny. Takie jest powszechne oczekiwanie na rynku” – powiedział Romanowski podczas telekonferencji.

Według niego, obecnie spodziewany jest wzrost cen sody w 2022 roku o ok. 25 euro na tonie, a prawdopodobnie do końca roku te przewidywania jeszcze wzrosną.

„Odczuwamy presję surowcową, ale mamy nadzieję, że podwyżki cen sody pozwolą pokryć podwyżki cen surowców” – dodał prezes Dawid Jakubowicz.

W ocenie Romanowicza, popyt na sodę w przyszłym roku powinien nadal rosnąć, co powinno nie tylko zrekompensować wzrost kosztów, ale także pozwolić utrzymać atrakcyjne poziomy marż.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews