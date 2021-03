Ciech zawarł umowę sprzedaży 74 677 udziałów, stanowiących100% w kapitale zakładowym Ciech Żywice na rzecz LERG za ok. 160 mln zł, podała spółka.

„Wartość umowy (równa wartości zbywanego przedsiębiorstwa, ang. enterprise value, EV), uwzględniająca m.in. cenę zbycia udziałów, to około 160 mln zł (sto sześćdziesiąt milionów złotych). Mnożnik transakcji EV/EBITDA, liczony na dzień zawarcia przez Ciech Żywice umowy przedwstępnej wyniósł 7,6” – czytamy w komunikacie.

Ostateczna cena zbywanych udziałów zostanie ustalona zgodnie z regułą wynikającą z umowy, podano także.

Ciech Żywice zajmuje się w całości produkcją i sprzedażą blisko 1 000 produktów, wśród których znajdują się żywice epoksydowe (ok. 40% sprzedaży), poliestrowe nasycone (ok. 10% sprzedaży) i nienasycone (ok. 50% sprzedaży). Ciech Żywice eksportuje ok. 50% swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich. Przychody Ciech Żywice od klientów zewnętrznych wyniosły w 2020 roku ok. 278 mln zł.

LERG jest największym polskim producentem żywic syntetycznych i jednym z wiodących w Europie Środkowej, specjalizującym się w produkcji żywic poliestrowych.

20 lipca 2020 r. Ciech podpisał z LERG wstępną umowę sprzedaży 100% udziałów Ciech Żywice za 160 mln zł.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews