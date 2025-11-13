Citi Handlowy chce zmitygować spadek wyniku odsetkowego wzrostem wolumenów biznesowych bankowości instytucjonalnej, poinformował wiceprezes ds. finansowych Patrycjusz Wójcik. Bank podtrzymuje też plan finalizacji wydzielenia segmentu detalicznego do VeloBanku w połowie 2026 r.

„To jest trochę nasza charakterystyka; to trochę wynika z tego gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o transakcję [wydzielenia segmentu detalicznego]. Transakcja będzie wymagała od nas zgromadzenia dużych aktywów, bardzo płynnych. W związku z tym musimy mieć portfel o duracji krótszej i w związku z tym jesteśmy bardziej narażeni na zmiany stóp procentowych niż sektor. Natomiast tak jak wspominałem, tutaj naszym głównym celem jest zmitygowanie tego efektu poprzez wzrost wolumenów biznesowych części instytucjonalnej. Tak jak wspominałem, rośniemy bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o kredyty instytucjonalne, ponad czterokrotnie szybciej niż rynek. No i oczywiście będziemy starali się kontynuować tę strategię” – powiedział Wójcik podczas konferencji prasowej, pytany o spadek wyniku odsetkowego w bankowości instytucjonalnej i bankowości detalicznej.

W prezentacji bank podał, że wynik odsetkowy w bankowości instytucjonalnej spadł o 7% r/r, a w detalicznej o 17% r/r w III kw. br.

„Musimy być przygotowani na skrócenie portfela inwestycyjnego, jeżeli chodzi o działalność detaliczną. Widzą państwo w naszym sprawozdaniu ile wynosi ta nadwyżka płynnościowa, którą będziemy musieli przekazać do VeloBanku – to prawie 16 mld zł. Natomiast po stronie działalności instytucjonalnej możemy wydłużać bardziej ten portfel, a z drugiej strony mamy efekt rosnących wolumenów kredytowych, których nie obserwujemy tak bardzo po stronie bankowości detalicznej. To stąd wynika właśnie ta dysproporcja” – dodał, pytany skąd bierze się różnica w spadku wyniku odsetkowego pomiędzy detalem i segmentem instytucjonalnym.

Wcześniej podczas konferencji prezes Elżbieta Czetwertyńska, poinformowała, że bank „zgodnie z planem przygotowuje biznes [detaliczny] do migracji do VeloBanku” i „tak, jak mówiliśmy, oczekujemy, że to nastąpi w połowie przyszłego roku”.

W III kw. br. zysk netto banku z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie wyniósł 469 mln zł i był niższy o 14% r/r. Wskaźnik ROE wyniósł 17,1%, a współczynnik kapitałowy TLAC TREA był na poziomie 25,6% Całkowite przychody Citi Handlowy wyniosły 1,01 mld zł (-7% r/r). Wynik z tytułu odsetek spadł o 11% r/r do 733 mln zł w konsekwencji spadku stóp procentowych. Natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 7% r/r, głównie dzięki aktywności banku w obszarze działalności powierniczej, osiągając poziom 152 mln zł. Koszty działania banku wraz z amortyzacją wyniosły 359 mln zł, co oznaczało wzrost o 4% wobec tego samego okresu w 2024 roku, podał bank w komentarzu do wyników.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 72,48 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews