Citi Handlowy pracuje obecnie „nad wieloma transakcjami” dotyczącymi obronności, a jego działania w tej branży obejmują współpracę z rządem, z klientami globalnymi oraz lokalnymi – w ramach bankowości przedsiębiorstw, poinformowała prezes Elżbieta Czetwertyńska.

„Jeśli chodzi o pytanie dotyczące obronności, my pracujemy nad wieloma transakcjami w tym zakresie, ale nie mogę teraz ujawnić nazwy klientów i tak dalej. Ale patrzymy na to z różnych stron. Po pierwsze, współpracujemy blisko z rządem na potrzeby finansowania obronności między innymi. Po drugie, pracujemy z klientami, firmami międzynarodowymi, które do Polski ten sprzęt potencjalnie sprzedają. To to są nasi globalni klienci – głównie chodzi o import ze Stanów, z Korei, ze Szwecji. A po trzecie, też blisko współpracujemy tutaj z firmami, które mają ten komponent, bym powiedziała, lokalny w ramach bankowości przedsiębiorstw” – powiedziała Czetwertyńska podczas telekonferencji prasowej.

Dodała, że bank współpracuje też bardzo blisko globalnie z różnymi agencjami kredytów eksportowych z krajów, które już eksportują albo prowadzą rozmowy na temat eksportu sprzętu w ramach obronności.

Ogłoszone w maju br. nowe kierunki strategiczne Citi Handlowego na lata 2025-2027 dla Bankowości Instytucjonalnej – „Bank Globalnego Biznesu” przewidują m.in. koncentrację na realizacji kluczowych priorytetów kraju, takich jak obronność i transformacja energetyczna. Przedstawiając strategię, bank zwracał uwagę, że od br. wydatki Polski na obronność mają wynosić 5% PKB, co stanowi najwyższy procent wśród członków NATO. Przewidywał, że wydatki na obronność będą napędzały innowacje technologiczne i rozwój infrastruktury.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 72,48 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews