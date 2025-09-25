Grupa Azoty spodziewa się pozytywnych efektów wprowadzenia ceł na nawozy z Rosji i Białorusi na przełomie roku, poinformował wiceprezes Andrzej Dawidowski.

„Widzimy pierwsze efekty zmniejszenia importu w miesiącach lipiec i sierpień. Natomiast […] I półrocze było okresem bardzo mocnego zatowarowania rynku polskiego nawozami azotowymi i wieloskładnikowymi, wiec efekt wejścia ceł będzie w naszej ocenie nieco opóźniony. Widzimy tutaj że IV kw. 2025 lub I kw. 2026 powinien przynosić już pierwsze efekty z punktu widzenia producentów europejskich” – powiedział Dawidowski podczas konferencji prasowej.

Grupa podała w komentarzu do wyników za I półrocze, że jej segment Agro wypracował dodatni wynik EBITDA zarówno w II kwartale, jak i I półroczu br., który wyniósł odpowiednio 26 mln zł (w porównaniu z minus 102 mln zł w I półroczu 2024 roku) oraz 119 mln zł (w porównaniu z minus 74 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Dzięki wprowadzeniu 1 lipca br. podwyższonych ceł na nawozy z Rosji i Białorusi warunki konkurencyjne w tym segmencie powinny ulegać systematycznej poprawie w dłuższej perspektywie czasowej, zapowiedziały Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews