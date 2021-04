Cloud Technologies planuje istotnie zwiększyć przychody w segmencie Data enrichment w 2021 r., podała spółka. Styczniowa szacunkowa dynamika sprzedaży danych w tym obszarze wyniosła 98% r/r, a w lutym przekroczyła 160% r/r. W celu zwiększenia przychodów Cloud Technologies zamierza skupić się na globalizacji, międzynarodowych akwizycjach i rozwoju własnych technologii.

Kluczowym segmentem biznesowym grupy jest Data enrichment, obejmujący monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania, podano.

Grupa planuje osiągnąć wzrost przychodów dzięki wysokiej skalowalności swojego modelu biznesowego. Sprzedaż danych i technologii ma charakter międzynarodowy, a dzięki rozwijanej sieci dystrybucyjnej Cloud Technologies może poszerzyć grono nabywców swojego głównego zasobu, czyli anonimowych danych o internautach wykorzystywanych do targetowania reklamy internetowej.

„Rynek reklamy internetowej, do której dostarczamy dane, rośnie w szybkim tempie, a jej rozwój dodatkowo przyspieszyła pandemia, która wpłynęła na przeniesienie naszych aktywności do świata cyfrowego. Według szacunków agencji Zenith, w zeszłym roku już ponad połowa światowych wydatków reklamowych trafiła do kanału online, a raport OnAudience.com wskazuje, że w tym roku marketerzy wydadzą globalnie na dane ponad 52 mld USD. Dlatego rozwijamy naszą sieć dystrybucyjną, a w rozważanych akwizycjach skupiamy się na największych rynkach: USA i Europy Zachodniej, gdzie wydatki reklamowe są najwyższe na świecie” – powiedział CEO Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów grupy w segmencie Data enrichment w styczniu sięgnęła 98% r/r, a w lutym przyspieszyła do 164% r/r. Wysoka wartość wskaźnika może częściowo wynikać jednak z relatywnie niskiej bazy.

„Wysoka skalowalność naszego modelu biznesowego umożliwia nam zwiększanie przychodów w segmencie biznesowym, obejmującym sprzedaż danych i technologii. Transformacja naszego biznesu i ukierunkowanie na globalizację i sprzedaż danych zaowocowały dobrymi wynikami za 2020 rok, w którym przychody zwiększyliśmy o 7,4 mln zł, a wskaźnik EBITDA o 6,9 mln zł. Pozytywny dla nas trend wzrostowy widać również w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku. Większy popyt na dane to jeden czynnik wzrostu, innym jest rozszerzanie sieci dystrybucyjnej, włączając w to akwizycje. Przyglądamy się firmom o mniejszej skali działania niż nasza, które posiadają własne integracje z platformami sprzedażowymi i sieć dystrybucji. Dzięki temu chcemy szybko trafić do nowych nabywców naszych danych. Ewentualne transakcje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem akcji własnych lub gotówki, bez wykorzystania długu. W pierwszym kroku skupiamy się na zakupie pakietu mniejszościowego, z opcją zwiększenia zaangażowania, w przypadku zadowalającego rozwoju skali współpracy” – dodał CFO Cloud Technologies Piotr Soleniec.

Cloud Technologies poinformował również o planie założenia nowej spółki zależnej w Wielkiej Brytanii. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za komercjalizację platformy DSP (dotychczas wykorzystywanej głównie wewnętrznie), umożliwiającej automatyczny zakup powierzchni reklamowej. W ten sposób Cloud Technologies rozbudowuje swoje zaplecze technologiczne i planuje dotrzeć do nowych klientów, aby szybko rozwijać źródła pozyskiwania danych, co ma przełożyć się na dalszy wzrost przychodów, wskazano także.

„Wszystko wskazuje na to, że reklama internetowa będzie dalej szybko rosnąć. Model programatyczny, do którego głównie wykorzystuje się gromadzone przez nas dane, odpowiada już za ponad 70% globalnych wydatków na reklamy odsłonowe. Dlatego wkrótce planujemy skomercjalizować technologię DSP, umożliwiającą zakup powierzchni reklamowej w tym dominującym modelu w reklamie online. Pracujemy nad stworzeniem nowego brandu i platformy, która – poza rozszerzeniem naszej oferty technologicznej – będzie stanowić kolejne źródło dystrybucji naszych danych do kampanii internetowych” – podsumował Prajsnar.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) – OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

