Cloud Technologies prowadzi z kilkoma podmiotami z USA rozmowy o przejęciu, które są na różnych etapach zaawansowania, poinformował ISBtech prezes Piotr Prajsnar.

„Geografia nie jest dla nas kluczowym czynnikiem przy akwizycjach, jednak naturalnie zwracamy uwagę i analizujemy firmy, które działają na najbardziej perspektywicznych rynkach reklamy internetowej, przede wszystkim w USA. Obecnie prowadzimy rozmowy na różnych etapach zaawansowania z kilkoma podmiotami z USA” – powiedział Prajsnar w rozmowie z ISBtech.

Jeśli nie dojdzie do zaangażowania kapitałowego, spółka rozważa również współpracę o charakterze partnerstwa.

„Jesteśmy otwarci na każdą formę kooperacji, która wpisuje się w realizację naszego głównego celu biznesowego, czyli wzrostu sprzedaży danych. Przejęcia są jednym z istotnych elementów naszej strategii 2026+. Na bieżąco analizujemy globalny rynek, poszukując podmiotów prowadzących działalność komplementarną do naszego biznesu, dzięki którym przyspieszymy zwiększanie udziałów w rynku. Wybieramy przede wszystkim takie cele akwizycyjne, które zwiększają dotarcie do klientów” – wskazał prezes.

Jak dodał, są to np. stosunkowo niewielkie podmioty, które jednak mają umowy na dostarczanie danych podpisane z klientami, do których Cloud Technologies nie miał dostępu, lub działają w takich obszarach rynku, które spółka pokrywała dotychczas w niewielkim stopniu.

„Integracja takiego podmiotu daje nam zatem dostęp do nowego rynku, zaś podmiot przejmowany zostaje zasilony tym, co stanowi największą siłę Cloud Technologies, a więc wysokiej jakości danymi, naszą infrastrukturą i efektywnymi systemami informatycznymi” – wskazał prezes.

Jak ocenił, rynek danych ma swoją specyfikę – globalni klienci często kupują dane od wielu dostawców i marek, dlatego rozbudowa portfolio brandów jest dla spółki ważnym elementem strategii.

„Niezależnie od struktury grupy czy liczby marek, wspólnym mianownikiem pozostaje technologia Cloud Technologies, nasze kompetencje w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych oraz infrastruktura, która pozwala skalować sprzedaż na rynkach międzynarodowych” – podsumował Prajsnar.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) – OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews