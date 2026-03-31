CloudFerro ogłosił uruchomienie nowego regionu chmurowego w Łodzi, poinformował prezes Maciej Krzyżanowski. Przez ostatnie 3 lata CloudFerro zainwestował ponad 50 mln euro w infrastrukturę swoich chmur obliczeniowych i planuje dalsze inwestycje w kolejnych.

„Budowa infrastruktury tej skali to dziś nie tylko kwestia wydajności, ale przede wszystkim kontroli nad danymi i zdolności operacyjnych. Nowy region CloudFerro w Łodzi pozwala przetwarzać dane na dużą skalę, rozwijać modele AI i realizować projekty publiczne w środowisku działającym w ramach polskiej i europejskiej jurysdykcji. Suwerenność usług cyfrowych przestaje być przewagą, staje się warunkiem funkcjonowania nowoczesnej administracji i gospodarki” – powiedział Krzyżanowski podczas konferencji prasowej.

Region w Łodzi daje możliwość budowy i utrzymywania systemów krytycznych w oparciu o infrastrukturę zlokalizowaną w Polsce, działającą zgodnie z polskim i unijnym prawem, bez podlegania jurysdykcjom państw trzecich. Oznacza to kontrolę nad całym łańcuchem technologicznym, od infrastruktury i oprogramowania po zarządzanie danymi i ich udostępnianie użytkownikom. Model ten opiera się na technologiach open source i ogranicza zależność od zamkniętych rozwiązań licencyjnych, podano w materiałach.

„Nowy region chmurowy CloudFerro to przedsięwzięcie, które w sposób bezpośredni wzmacnia kluczowe zdolności naszego państwa w obszarze przetwarzania danych, zaawansowanych obliczeń oraz sztucznej inteligencji. To inwestycja, która w mojej ocenie wpisuje się w trzy strategiczne kierunki naszej polityki: suwerenność cyfrową, rozwój sztucznej inteligencji oraz budowę kompetencji i rozwój technologii kosmicznych” – podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, obecny podczas wydarzenia.

Region został zaprojektowany z myślą o projektach wymagających dużej mocy obliczeniowej, wysokiej przepustowości i stabilnego przechowywania danych, od zaawansowanej analityki po zastosowania sztucznej inteligencji oraz analizy danych geoprzestrzennych i satelitarnych.

Kluczowe parametry nowego regionu obejmują:

– możliwość instalacji ponad 300 szaf serwerowych,

– możliwość dostarczenia do sprzętu IT mocy na poziomie do 2,4 MW,

– gotowość do przechowywania i przetwarzania danych w skali do 1 eksabajta,

– wdrożenie innowacyjnych rozwiązań chłodzenia infrastruktury pod kątem efektywności energetycznej, w tym gotowość do rozwiązań D2C/DLC,

– udostępnienie nowoczesnych akceleratorów GPU NVIDIA H200, B300 oraz RTX 6000 PRO do zastosowań związanych z AI, wymieniono w informacji.

CloudFerro udostępnia już publicznie ok. 100 PB danych Earth Observation w ramach Copernicus Data Space Ecosystem. Region w Łodzi zapewnia infrastrukturę przygotowaną do obsługi jeszcze większych wolumenów danych i bardziej wymagających obciążeń obliczeniowych.

Spółka obsługuje już kilka regionów chmury publicznej w Polsce i Niemczech (WAW3, WAW4, FRA1) oraz wdrożenia prywatnych chmur m.in. w Finlandii, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Pod zastosowania AI dostępne są akceleratory GPU NVIDIA H200, B300 oraz RTX 6000 PRO. Łącznie w chmurach publicznych i prywatnych CloudFerro udostępnia obecnie ok. 500 kart GPU.

CloudFerro to polski dostawca europejskiej suwerennej chmury obliczeniowej.

