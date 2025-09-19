Coal Energy w zaktualizowanej strategii rozwoju na lata 2025-2027 planuje m.in. uzyskać koncesję na eksploatację części złoża węgla kamiennego „Bobrek Miechowice” na styku granic Zabrza i Bytomia. Szacowane zasoby pokładów, gdzie spółka zamierza rozpocząć wydobycie, to 9 mln ton. Prezes Wiktor Wiśniowiecki poinformował ISBnews, że spółka jeszcze we wrześniu chce sfinalizować wybór doradcy odpowiedzialnego za pozyskanie polskiej koncesji.

„W przypadku polskiej koncesji jeszcze we wrześniu chcemy sfinalizować kwestie formalne związane z procesem wyboru doradcy odpowiedzialnego za pozyskanie koncesji. Jeśli chodzi o sam termin uzyskania koncesji, trudno wskazać dokładną datę ze względu na złożony i etapowy charakter procesu. Jest to uzależnione od terminów pozyskania poszczególnych dokumentów i raportów: raportu geologicznego zatwierdzonego przez Ministerstwo Środowiska, raportu o Oddziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ), projektu zagospodarowania złoża określającego sposób udostępnienia i eksploatacji zasobów oraz informacji o terenie przemysłowym i uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość jego wykorzystania. Szacujemy, że na uzyskanie poszczególnych dokumentów możemy czekać nawet do 12 miesięcy. Dopiero z nimi możemy złożyć ostateczny wniosek o koncesję. Na bieżąco będziemy informować o realizacji poszczególnych etapów procesu koncesyjnego” – napisał Wiśniowiecki w komentarzu dla ISBnews.

Coal Energy przygotowuje się również do przetargów koncesyjnych w Rumunii i analizuje możliwość wydobycia surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich z hałd powydobywczych w Polsce i Rumunii. Na rynku ukraińskim spółka planuje pozyskanie partnerów z USA do realizacji wspólnych projektów w obszarze wydobywczym.

„Zaktualizowana strategia Coal Energy na lata 2025-2027 opiera się o 4 filary:

1. Wydobycie węgla w Polsce i Rumunii

2. Świadczenie usług górniczych w Polsce i Rumunii,

3. Rozwój wydobycia surowców krytycznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na Ukrainie,

4. Usługi doradcze dla sektora zasobów mineralnych na rynku globalnym” – czytamy w komunikacie.

W Rumunii, gdzie procedura uzyskania koncesji jest szybsza i prostsza, spółka planuje udział w przetargach koncesyjnych organizowanych przez National Regulatory Authority in the Mining, Petroleum and Geological Storage of Carbon Dioxide. Celem firmy jest dostęp do złóż wysokiej jakości węgla antracytowego. Dodatkowo na rynku rumuńskim firma celuje również w projekty związane z wydobyciem surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich. Firma widzi potencjał odzyskiwania metali krytycznych, w szczególności metali ziem rzadkich, w hałdach powydobywczych. Podobne projekty spółka ma przeanalizowane również w Polsce.

„Nasza historia pracy w Ukrainie pozwala nam nie tylko efektywnie prowadzić procesy wydobywcze i uzyskiwać lepszą rentowność. Mamy doświadczenie również w zakresie wydobycia węgla z hałd i teraz zamierzamy sięgnąć po technologie, pozwalające na odzyskiwanie metali krytycznych, w szczególności pierwiastków ziem rzadkich, które znajdują się w hałdach w Polsce oraz Rumunii. W zakresie surowców krytycznych widzimy również potencjał w Ukrainie, gdzie aktualnie poszukujemy partnerów amerykańskich do realizacji wspólnego projektu” – powiedział prezes, cytowany w materiale.

Poza projektami wydobywczymi w Polsce, Rumunii i Ukrainie spółka zamierza kontynuować działalność w zakresie usług górniczych. Ta część biznesu realizowana obecnie w Polsce przynosi firmie zyski od 2023 roku, podkreślono również.

Coal Energy planuje także założenie spółki zależnej zajmującej się doradztwem dla sektora wydobywczego. Nowy obszar obejmie wycenę aktywów, due diligence i doradztwo transakcyjne, zapowiedziano.

Pierwszy projekt realizowany jest już w USA w segmencie rud polimetalicznych.

„Aktualizacja strategii odzwierciedla nasze ambicje rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zaangażowanie w dywersyfikację działalności. Dzięki pozyskanemu finansowaniu i rozpoczętym projektom Coal Energy staje się aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej regionu i buduje fundamenty pod nowe źródła przychodów” – dodał Wiśniowiecki.

Spółka zabezpieczyła wcześniej środki finansowe na realizację procedur koncesyjnych w Polsce i Rumunii oraz prace przygotowawcze związane z projektami wydobycia i rozwoju nowych segmentów działalności.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 r. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies świadczy usługi górnicze dla firm sektora węglowego w Polsce.

Źródło: ISBnews