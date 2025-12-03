Coal Energy uzyskało analizę prawno-techniczną, która potwierdza możliwość eksploatacji złoża węgla kamiennego „Bobrek-Miechowice” na granicy Zabrza i Bytomia, podała spółka. Opracowanie stanowi jeden z elementów procesu uzyskania koncesji eksploatacyjnej. Szacunkowe zasoby pokładów węgla, w granicach których spółka planuje rozpocząć wydobycie na pierwszym etapie prac, wynoszą ponad 9 mln ton. Łączny wolumen zasobów w obrębie serii pokładów 400 wynosi około 25 mln ton, co może stworzyć perspektywę dalszego rozwoju zakładu górniczego po zakończeniu pierwszego etapu prac wydobywczych.

„Otrzymanie analizy prawno-technicznej potwierdzającej możliwość realizacji inwestycji to ważny krok w kierunku uruchomienia wydobycia na złożu 'Bobrek-Miechowice’. Przed nami jeszcze długa droga, ale konsekwentnie i zgodnie z planem zmierzamy nią do celu. Mamy zabezpieczone środki finansowe na realizację procedur koncesyjnych i na prace przygotowawcze związane z projektami wydobywczymi, co pozwala na sprawne finansowanie kolejnych etapów działań” – powiedział prezes Wiktor Wiśniowiecki, cytowany w komunikacie.

Uzyskanie koncesji na eksploatację złóż węgla kamiennego „Bobrek-Miechowice” pozwoli spółce na budowanie trwałych podstaw działalności operacyjnej w Polsce oraz powrót do działalności wydobywczej. Spółka opracowuje możliwe schematy technologiczne eksploatacji pokładów, uwzględniając konfigurację dostępnych zasobów w pokładach serii 400, a kolejne kroki na drodze do uzyskania koncesji obejmują: wskazanie przez zespół ekspertów zasobów do przyszłej eksploatacji; opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko; przygotowanie projektu zagospodarowania złoża, który określi sposób udostępnienia i eksploatacji zasobów; wybór terenu przemysłowego do udostępnienia złóż i uzyskanie dokumentów potwierdzających możliwość jego wykorzystania oraz złożenie wniosku o udzielenie koncesji.

Kluczowym warunkiem prowadzenia procesu koncesyjnego jest wykazanie, że spółka Coal Energy posiada pełne dane geologiczne, hydrogeologiczne, środowiskowe i gospodarcze, a także prawa do informacji geologicznej i do korzystania z terenu przyszłej działalności, podkreślono.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 r. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies świadczy usługi górnicze dla firm sektora węglowego w Polsce.

