Coal Energy zawarła umowę z Minerals Plus, która posiada prawa do zagospodarowania złoża metali szlachetnych zlokalizowanego w Kalifornii, a przedmiotem umowy jest świadczenie przez spółkę usług polegających na sprzedaży prawa do zagospodarowania złoża Pedry Polymetallic Deposit, obejmującego złoto, srebro, miedź, cynk oraz ołów, podała Coal Energy.

Umowa zakłada, że w ramach wynagrodzenia Coal Energy otrzyma premię o wartości środków uzyskanych ze sprzedaży aktywa przez Minerals Plus ponad wartość sprzedaży określoną w kontrakcie. Zawarcie kontraktu stanowi element realizacji strategii rozwoju działalności inwestycyjno-doradczej Coal Energy. Wysokie ceny metali szlachetnych i potencjał tkwiący w kalifornijskim złożu sprawiają, że spółka widzi we współpracy z amerykańskim partnerem istotne perspektywy rozwoju, podano.

„Obserwujemy obecnie wyjątkową sytuację na rynku metali szlachetnych. Pomimo krótkoterminowych wahań, ceny takich surowców jak złoto i srebro pozostają na historycznie wysokich poziomach, co znajduje odzwierciedlenie w silnym popycie ze strony inwestorów oraz instytucji finansowych. To sprzyjające otoczenie rynkowe, w połączeniu z atrakcyjnym położeniem geograficznym złoża w Kalifornii, sprawia, że dostrzegamy w projekcie wysoki potencjał komercyjny i istotne perspektywy dalszego rozwoju dla naszej spółki” – powiedział prezes Coal Energy Wiktor Wiśniowiecki, cytowany w komunikacie.

„Pokładamy duże nadzieje w naszym zespole odpowiedzialnym za prace inwestycyjno-konsultingowo-analityczne. Wyróżniają go kompetencje, które budowaliśmy przez lata w ramach działalności operacyjnej, a dziś możemy z nich czerpać w celu prowadzenia projektów takich jak ten realizowany wraz z Minerals Plus LLC, oraz kolejnych przedsięwzięć tego typu” – dodał.

Doświadczenie Coal Energy w eksploatacji złóż węgla, przeróbce złóż oraz prowadzeniu robót górniczych pozwoliło na utworzenie wyspecjalizowanego zespołu złożonego ze specjalistów górniczo-ekonomicznych, analityków oraz ekspertów ds. negocjacji. Zespół ten funkcjonuje od dłuższego czasu w ramach działu inwestycyjnego spółki i odpowiada za realizację projektów o charakterze doradczo-inwestycyjnym, w tym także projektu dotyczącego złoża metali szlachetnych w Kalifornii, podkreślono.

„W ramach projektu skoncentrowanego wokół złoża Pedry Polymetallic Deposit została przeprowadzona szczegółowa analiza potencjału złoża metali szlachetnych, oparta na rynkowej metodologii wyceny oraz porównaniu z kilkunastoma analogicznymi złożami zlokalizowanymi w Kalifornii. Pogłębiona analiza objęła m.in. ocenę struktury geologicznej złoża, selektywne podejście do jego eksploatacji, uwarunkowania ekonomiczne projektu i porównanie ze specyfiką kilkunastu innych złóż metali szlachetnych zlokalizowanych w Kalifornii” – czytamy dalej w materiale.

„Korzystne położenie geograficzne złoża metali szlachetnych w Kalifornii, na terenie o niskim stopniu zaludnienia oraz z dobrym dostępem do infrastruktury logistycznej, znacząco poprawia potencjał jego komercjalizacji. Tereny pustynne, na których leży złoże, ułatwiają planowanie inwestycji i redukują bariery środowiskowe i społeczne. Historycznie wysokie ceny metali szlachetnych, potencjał tkwiący w złożu oraz wyniki przeprowadzonej analizy sprawiają, że spółka dostrzega duży potencjał w realizacji nowo zawartego kontraktu” – zakończono.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 r. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies świadczy usługi górnicze dla firm sektora węglowego w Polsce.

Źródło: ISBnews