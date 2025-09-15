Coal Energy podpisał umowę z funduszem Global Tech Opportunities 31, należącym do ABO Securities, na podstawie której może dokonać emisji obligacji zamiennych na akcje, podała spółka. Umowa zapewnia finansowanie do łącznej kwoty 14,5 mln zł, co zapewni możliwość rozwoju polskich projektów Coal Energy. Spółka interesuje się projektami w zakresie wydobycia na Górnym Śląsku i rozważa wystąpienie o nową koncesję w perspektywicznych pokładach złóż węgla kamiennego. Szczegóły związane z nowymi projektami zostaną przedstawione „w ciągu najbliższych tygodni” w zaktualizowanej strategii rozwoju.

„Pozyskanie finansowania to dla nas przełomowy moment. Bardzo cieszymy się, że zagraniczny inwestor docenił potencjał naszego biznesu. Dzięki uzyskanym środkom będziemy mogli realizować nasze plany związane z rozwojem projektów w Polsce oraz analizą innych przedsięwzięć w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Technologia, którą stosujemy pozwala na rentowne wydobycie w kopalniach, które wcześniej były uznane za nieopłacalne. Wierzymy, że pozwoli na to stać się częścią nowej, bardziej zrównoważonej mapy energetycznej regionu. Nasze bardziej szczegółowe plany zostaną przedstawione w ciągu najbliższych tygodni w formie zaktualizowanej strategii rozwoju” – powiedział prezes Wiktor Wiśniowiecki, cytowany w komunikacie.

Podpisana umowa jest konsekwencją listu intencyjnego podpisanego w lipcu z ABO Securities. Na jej podstawie inwestor zapewnia finansowanie spółce do łącznej kwoty 14,5 mln zł poprzez objęcie obligacji zamiennych na nowe akcje emitenta. Obligacje nie będą oprocentowane, a ich zapadalność wynosi 24 miesiące od dnia emisji danej serii. Zobowiązanie będzie realizowane w transzach. Pierwsza transza o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł, a następnie do dwunastu kolejnych transz, każda o wartości nominalnej 1 mln zł.

Zgodnie z umową, Global Tech Opportunities 31 ma możliwość zamiany obligacji na nowe akcje spółki po cenie 94% najniższej średniej ceny ważonej wolumenem obrotu (VWAP) akcji spółki notowanych na GPW w okresie 10 kolejnych dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie zawiadomienia o konwersji. Akcje wyemitowane w wyniku zamiany z obligację będą dopuszczone do obrotu giełdowego, podano także.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 r. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies świadczy usługi górnicze dla firm sektora węglowego w Polsce.

Źródło: ISBnews