Coal Energy uruchomiło pierwsze transze finansowania na realizację kolejnych etapów swoich projektów strategicznych, w ramach umowy zawartej z funduszem Global Tech Opportunities 31, należącym do grupy ABO Securities, podała spółka. Łączna kwota środków, które do tej pory trafiły do spółki, wyniosła 4,5 mln zł.

„Finansowanie pochodzi z emisji obligacji zamiennych na akcje, wynikającej z umowy podpisanej 13 września 2025 r. pomiędzy Coal Energy a inwestorem. Zgodnie z jej warunkami fundusz może objąć obligacje o łącznej wartości do 14,5 mln zł, realizowane w seriach i transzach. W ubiegłym tygodniu zostały skutecznie przydzielone trzy transze” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami umowy obligacje są emitowane bez oprocentowania, z 24-miesięcznym okresem zapadalności oraz możliwością konwersji na akcje po cenie wynoszącej 94% najniższej średniej ceny ważonej wolumenem obrotu (VWAP) akcji spółki notowanych na GPW w okresie 10 kolejnych dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie zawiadomienia o konwersji. Akcje wyemitowane w wyniku zamiany z obligację będę dopuszczane do obrotu giełdowego.

Wpływ 4,5 mln zł umożliwia spółce realizację kolejnych etapów projektów, zgodnie z aktualizowaną strategią rozwoju. Coal Energy przygotowuje się do ekspansji na rynek rumuński oraz do uruchomienia projektów operacyjnych w Albanii, gdzie prowadzone są analizy dotyczące zasobów i potencjału wydobywczego, podkreślono.

Spółka kontynuuje również prace związane z analizą możliwości uzyskania koncesji na wydobycie węgla z części złoża Bobrek – Miechowice, w województwie śląskim.

„Uruchomienie kolejnych transz potwierdza stabilność naszej współpracy z inwestorem i otwiera nam drogę do realizacji nowych projektów w Rumunii i Albanii. Wpływ 4,5 mln zł daje nam możliwość przyspieszenia naszych działań operacyjnych oraz wpisuje się w plan rozwoju spółki na lata 2025-2027. W ciągu kilku tygodni przekażemy, zaktualizowaną informację dotyczącą nowych projektów oraz rozwój kompetencji spółki na rynkach zagranicznych” – podsumował prezes Coal Energy Wiktor Wiśniowiecki, cytowany w materiale.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 r. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies świadczy usługi górnicze dla firm sektora węglowego w Polsce.

Źródło: ISBnews