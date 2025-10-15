Coal Energy podpisał memorandum o współpracy z dwoma albańskimi firmami, należącymi do rumuńskiego partnera, które obejmuje rozwój projektów wydobywczych w Albanii na złożach z koncesją na wydobycie miedzi, złota i kobaltu, podała spółka.

W trakcie wcześniejszych prac poszukiwawczych w złożach wykryto również obecność antymonu (wykorzystywanego m.in. w produkcji amunicji), selenu (półprzewodniki w fotokomórkach) oraz telluru (produkcja elektroniki, optyki i półprzewodników). Spółka wykona również prace poszukiwawcze w zakresie metali ziem rzadkich, wymieniono w komunikacie.

„W obecnych realiach gospodarczych metale krytyczne, takie jak antymon, selen, tellur czy metale ziem rzadkich, są fundamentem transformacji energetycznej i rozwoju nowych technologii – od elektromobilności po obronność. Włączenie się w projekty wydobywcze w Albanii stanowi dla Coal Energy strategiczny krok w kierunku dywersyfikacji działalności i zwiększenia wartości dla akcjonariuszy” – powiedział prezes Wiktor Wiśniowiecki, cytowany w materiale.

Porozumienie obejmuje już istniejącą licencję na eksploatację złoża antropogenicznego Kurbnesh (osadnika po byłej hucie miedzi) oraz licencję na złoże miedzi Gjegjan w północnej Albanii, zawierające też inne, wyżej wymienione surowce.

Współpraca jest efektem zapowiadanych w strategii działań Coal Energy na rynku rumuńskim, skąd pochodzi partner firmy, dodano.

Zgodnie z memorandum Coal Energy uzyska dostęp do pełnej dokumentacji technicznej, geologicznej i środowiskowej obu złóż oraz przeprowadzi analizę potencjału inwestycyjnego i ekonomicznego ich zagospodarowania. Firma przeprowadzi również dodatkowe badania na osadniku Kurbnesh w celu określenia występowania pierwiastków ziem rzadkich. W dalszym etapie spółka może przeprowadzić akwizycję praw wydobywczych oraz rozpoczęcie wspólnych prac przygotowawczych i eksploatacyjnych, czytamy dalej.

„By nadać projektom nową rentowną strukturę technologiczną i środowiskową, spółka planuje przeprowadzenie dodatkowych prac eksploracyjnych w celu potwierdzenia zasobności złóż w pierwiastki rzadkie i strategiczne” – zadeklarowano także.

Memorandum stanowi element szerszej strategii Coal Energy zakładającej rozszerzenie portfela surowcowego poza węgiel, w kierunku metali strategicznych i przemysłowych. Równolegle spółka prowadzi prace przygotowawcze do reaktywacji wydobycia w Polsce oraz analizuje możliwości rozwoju projektów w Rumunii i Ukrainie, przypomniano w komunikacie.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 r. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies świadczy usługi górnicze dla firm sektora węglowego w Polsce.

