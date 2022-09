Coca-Cola HBC Polska otworzyła w Radzyminie magazyn wysokiego składowania, który rozszerza możliwości operacyjne i logistyczne największego w Europie Środkowo-Wschodniej zakładu firmy, podała spółka. Inwestycja jest warta ponad 61 mln zł.

„Jesteśmy w Polsce od 50 lat i chcemy tu zostać na kolejne dekady. Coraz więcej konsumentów sięga po nasze napoje, więc rozszerzanie możliwości naszych zakładów jest naturalnym krokiem, dzięki któremu możemy dalej odpowiadać na potrzeby rynku. Nie zamierzamy na tym poprzestać – planujemy kolejne inwestycje w nowe warianty napojów i ich kategorie, linie produkcyjne i innowacyjne rozwiązania. Wszystko po to, by dalej rozwijać działalność w Polsce” – powiedział dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie Jaak Mikkel, cytowany w komunikacie.

Firma od lat inwestuje w rozwój lokalnej działalności, zarówno w zakresie portfolio, jak i innowacji zwiększających możliwości produkcyjne zakładów i realizujących cele z agendy zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach powstały, m.in. nowoczesna linia butelek PET w zakładzie w Radzyminie, a w Staniątkach wysokowydajna linia do produkcji puszek w różnych formatach i innowacyjna instalacja do produkcji preform w 100% materiału PET. Coca-Cola HBC nieustannie doskonali także swój łańcuch dostaw, którego pierwszym i kluczowym elementem są nowoczesne magazyny, przypomniano.

Nowa inwestycja została zaprojektowana tak, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń – w budynku o powierzchni 2 000 m2 znalazło się ponad 14 tys. miejsc paletowych. Poza efektywnością postawiono także na pełną automatyzację, dzięki czemu magazyn może przyjąć do 150 palet na godzinę. Takie rozwiązania pozwalają optymalizować procesy logistyczne i zwiększać możliwości produkcyjne firmy, co jest szczególnie istotne w przypadku fabryki w Radzyminie, która produkuje i dostarcza napoje dla całego regionu (Polski, Litwy, Łotwy i Estonii).

System firm Coca-Cola w Polsce składa się z dwóch spółek: Coca-Cola Poland Services oraz Coca-Cola HBC Polska. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych. Zatrudniają łącznie ponad 2 000 osób. Od 2012 r. firmy zainwestowały w Polsce 728 mln zł. 92% produktów Coca-Cola dostępnych na polskim rynku produkowanych jest w polskich fabrykach, zaś 74% każdej złotówki wydanej na napoje Coca-Cola w Polsce zostaje w kraju.

Źródło: ISBnews