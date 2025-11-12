Cognor Holding planuje docelowo osiągnąć 20-30% udziałów w europejskim rynku stali do produkcji pocisków kalibru 155 mm, poinformował prezes i główny akcjonariusz Przemysław Sztuczkowski. W tym celu niezbędna jest realizacja dwóch inwestycji o łącznej wartości ok. 295 mln zł, na które środki spółka chce pozyskać w ramach planowanej emisji do 60 mln nowych akcji.

„Szacowany europejski popyt na stal do pocisków kalibru 155 mm to ok. 175 tys. ton rocznie od 2027 roku. Cognor chce w tym rynku osiągnąć 20-30% udziałów” – powiedział Sztuczkowski podczas konferencji prasowej.

To oznacza dostawy rzędu 35-50 tys. ton specjalistycznej stali rocznie. Dla porównania obecnie zamówienia na stal do pocisków 155 mm ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) wynoszą ok. 2 tys. ton rocznie.

By zrealizować cel Cognor planuje realizację dwóch inwestycji: udoskonalenia technologii produkcji stali specjalnych w HSJ Stalowa Wola kosztem ok. 75 mln zł oraz zwiększenia produkcji kęsów w Gliwicach, pozwalającego na pełne pokrycie własnymi kęsami produkcji walcowni w Krakowie i Siemianowicach Śląskich. I etap tej inwestycji, zwiększający produkcję kęsów z 530 do 660 tys. ton rocznie, będzie kosztował ok. 120 mln zł, a II etap, zwiększający produkcję do docelowego poziomu 830 tys. ton, to koszt dodatkowych ok. 100 mln zł.

„Środki na te projekty mają pochodzić z planowanego podwyższenia kapitału, o którym akcjonariusze zdecydują podczas walnego zgromadzenia 20 listopada, w ramach którego planujemy pozyskać do ok. 350 mln zł” – dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

Akceptacja emisji jest przesądzona, bo jej poparcie zadeklarował główny akcjonariusz, kontrolujący ok. 75% udziałów spółki; jedyną niewiadomą pozostaje skala zainteresowania pozostałych akcjonariuszy.

„Koncentracja inwestycji infrastrukturalnych w Europie w latach 2026-2027 prawdopodobnie spowoduje podwyżkę cen surowców, w tym stali, czego powinniśmy być beneficjentami. Dodatkową szansą dla nas jest wysiłek zbrojeniowy, który Europa podejmie w najbliższych latach” – podsumował Sztuczkowski.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW. Od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,29 mld zł w 2024 r.

