Stan zaawansowania inwestycji Cognor Holding w nową walcownię w Siemianowicach Śląskich, o wartości 800 mln zł, wynosił 60% na koniec kwietnia br., poinformował członek zarządu ds. finansowych Krzysztof Zoła. Rozpoczęcie produkcji zakładu planowane jest pod koniec I kwartału 2025 r.

„Inwestycja w Siemianowicach Śląskich jest realizowana w harmonogramie i mamy nadzieję, że nic nieprzewidzianego już się nie wydarzy, prace budowlane planujemy zakończyć na przełomie 2024 i 2025 roku, od czerwca rozpocznie się montaż linii produkcyjnych, a produkcja powinna ruszyć pod koniec I kwartału 2025 r., przy czym produkcji 'pełną parą’ spodziewamy się w II kwartale” – powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Nowa walcowania ma produkować 450 tys. ton produktów rocznie, w porównaniu do realnej produkcji walcowni w Zawierciu na poziomie ok. 80 tys. ton, przy kilkakrotnie mniejszym personelu (ok. 100 osób, względem ok. 330 pracowników w Zawierciu).

„Produkcja w Zawierciu została zakończona z końcem kwietnia, wystawiliśmy wszystkie aktywa tego zakładu na sprzedaż, ale nie spodziewamy się znaczących wpływów związanych z tą dezinwestycją, będzie to kwota rzędu kilkunastu mln zł” – dodał Zoła.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 721,52 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews