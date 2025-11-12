Cognor Holding przewiduje, że wyniki finansowe spółki będą się systematycznie poprawiać w kolejnych kwartałach, a cały 2026 rok będzie już „na plusie”, poinformował główny akcjonariusz i prezes Przemysław Sztuczkowski.

„W 2025 roku jeszcze nie znajdziemy się 'nad kreską’, bo mamy już listopad, ale w 2026 roku już zdecydowanie powinniśmy być 'na plusie’ i wyniki powinny poprawiać się z każdym kwartałem” – powiedział Sztuczkowski podczas konferencji prasowej.

Jak zapowiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Zoła, w IV kwartale Cognor spodziewa się pierwszych efektów uruchomienia produkcji walcowni w Siemianowicach Śląskich, która rozpoczęła testową produkcję 25 września br.

„Zakładamy, że rozruch technologiczny zakładu potrwa do końca obecnego roku, ale już rozpoczynamy sprzedaż komercyjną poszczególnych produktów z Siemianowic” – dodał Zoła.

Jak podkreślił, rynek znajduje się w przededniu wejścia w życie dwóch istotnych decyzji Unii Europejskiej, które powinny go znacząco pobudzić. Chodzi – po pierwsze – o tzw. system post safeguard, który m.in. zredukuje bezcłowe kontyngenty importu stali do UE o 47%. Ma on wejść w życie najpóźniej od lipca 2026 r., a trwają negocjacje, żeby nastąpiło to już od lutego przyszłego roku. Drugie rozwiązanie to Carbon Border Adjustment Mechanism, który wchodzi w życie z początkiem 2026 r. i sprawi, że każdy importer wyrobów stalowych będzie musiał dokonać zakupu certyfikatów odpowiadających importowanym emisjom CO2.

„Szacunkowo to nawet 200 zł za tonę importowanych wyrobów stalowych” – wskazał Sztuczkowski.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW. Od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,29 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews