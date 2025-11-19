Columbus Energy po częściowych konsultacjach ze stroną rządową przekazał do pięciu resortów i Polskiej Grupy Zbrojeniowej doprecyzowanie analizowanych struktur transakcyjnych, dotyczące zaproszenia instytucji państwowych do negocjacji w sprawie zakupu technologii perowskitowej, podała spółka. Columbus wskazał, że ustalił termin do 16 grudnia br. dla strony rządowej, aby mogła wypowiedzieć się w tej sprawie.

„Zarząd wskazuje, że obecnie Columbus (ze wsparciem wierzyciela Saule SA, tj. DC24 ASI sp. z o.o.,) wspólnie opracowują strategię, by Skarb Państwa przejął kontrolę nad technologią perowskitową wypracowaną przez Saule SA. Jedną ze strategii jest przygotowanie działań zmierzających do przeniesienia wszelkich aktywów – w tym praw własności intelektualnej – do spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), która miałaby stanowić przedmiot potencjalnej transakcji z inwestorem publicznym lub jeśli inwestor publiczny nie będzie mógł przystąpić do umowy, prywatnym” – czytamy w komunikacie.

Columbus wskazuje, że na obecnym etapie rozważane są trzy główne scenariusze transakcyjne:

1. Przejęcie kontroli nad projektem i/lub sprzedaż większości lub całości udziałów w SPV na rzecz inwestora (mechanizm earn-out). W tym modelu zakładane jest zbycie do 100% udziałów w SPV na rzecz Inwestora, który przejąłby kontrolę nad projektem, z zastrzeżeniem, że całość zapłaty zostanie wypłacona dopiero, gdy technologia zacznie przynosić zyski lub osiągnie określone kamienie milowe (do określenia z Inwestorem). Inwestor (spółka Skarbu Państwa) przejąłby kontrolę nad SPV. Cena podstawowa miałaby charakter symboliczny, z zastrzeżeniem ustalenia z inwestorem terminów i warunków podziału przyszłego sukcesu oraz spłaty zobowiązań i pożyczek. Intencją Columbus jest zapisanie w umowie dodatkowej dopłaty do ceny po zamknięciu transakcji, zależnej od wyników projektu. Mechanizm earn-out zakładać miałby odroczenie w czasie zapłaty całości ceny, o ile SPV osiągnie ustalone parametry finansowe i/lub operacyjne w określonym przez strony czasie (3-5 pełne lata obrotowe).



2. Podwyższenie kapitału w SPV przez inwestora i objęcie przez niego pakietu większościowego. W tym wariancie inwestor objąłby większościowy pakiet udziałów w SPV przejmując kontrolę nad rozwojem technologii, w zamian za wkład kapitałowy przeznaczony na jej dalszy rozwój. Columbus oraz opcjonalnie DC24 ASI zachowaliby udział mniejszościowy. Scenariusz zakłada zawarcie umowy inwestycyjnej, szczegółowo regulującej m.in. zasady ładu korporacyjnego w SPV, klauzule tag-along-drag along przy dalszej sprzedaży udziałów SPV. Wariant ten dopuszczać by mógł możliwość konwersji części lub całości zadłużenia Columbus i DC24 ASI wobec spółek na udziały – przed lub równolegle z inwestycją, na warunkach ustalonych z inwestorem.



3. Potencjalne nabycie przez inwestora akcji spółki Saule Technologies SA (będącej większościowym akcjonariuszem Saule SA – właściciela technologii i praw własności przemysłowej) posiadanych przez Columbus. Realizacja tego scenariusza może być istotnie utrudniona ze względu na strukturę akcjonariatu oraz złożoną sytuację prawną i majątkową spółek z grupy Saule Technologies SA, wymieniono.



„Columbus podkreśla, że prace analityczne oraz rozmowy z potencjalnym inwestorem mają na celu wybór najbardziej efektywnej struktury transakcji, a żaden z opisanych powyżej scenariuszy nie został na dzień publikacji komunikatu przesądzony. Columbus będzie informował o dalszym przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Columbus ustalił termin do 16 grudnia br. dla strony rządowej, aby mogła wypowiedzieć się w tej sprawie. Celem Columbus oraz DC24 ASI sp. z o.o. jest przekazanie kontroli nad technologią kapitałowi polskiemu, ze wskazaniem na Skarb Państwa, do końca tego roku” – zakończono w informacji.

We wrześniu Columbus Energy przekazał zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie sprzedaży technologii perowskitowej – realizowanej przez Saule SA – do czterech ministerstw oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Proponowane założenia transakcji przewidywały odkup przez instytucje publiczne udziałów w spółce Saule SA od Saule Technologies lub inną strukturę transakcji.

Columbus Energy oferuje rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne i wielkoskalowe magazyny energii. W 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

Źródło: ISBnews