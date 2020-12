Columbus Energy chce coraz więcej inwestować w OZE i dysponować własnymi mocami wytwórczymi rzędu ok. 1000 MWp z farm fotowoltaicznych i wiatrowych, poinformoewał wiceprezes Columbus Energy Janusz Sterna.

„Chcemy mieć swoje zielone aktywa energetyczne i dostarczać prąd naszym klientom” – powiedział wiceprezes Sterna w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że w ciągu trzech lat spółka powinna dysponować ok. 1000 MWp zdolności wytwórczych z farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

Obecnie portfolio projektów na różnym etapie deweloperskim to ok. 2000 MW, które stopniowo są przygotowane do realizacji. Spółka współpracuje z deweloperami i jeśli jest taka potrzeba, wspiera ich technologicznie i finansowo.

Wiceprezes dodał także, że obecnie Columbus Energy jest „aktywny” w kilku akwizycjach dotyczących budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych i nie jest wykluczone, iż jeszcze przed końcem tego roku możliwe będzie zrealizowanie transakcji kupna aktywów.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews