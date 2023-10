Columbus Energy podpisał z DTEK Renewables International (spółką należącą do DTEK Group) niewiążący term sheet, dotyczący potencjalnej strategicznej współpracy w zakresie realizacji wielkoskalowych magazynów energii, o łącznej mocy 398 MW i pojemności 1,6 GWh, w oparciu o projekty posiadane przez Columbus, podała spółka.

Strony przystąpiły do kluczowych negocjacji warunków współpracy, due dilligence i treści umowy inwestycyjnej. Term sheet został zawarty na okres 6 miesięcy, natomiast strony wyraziły intencję w okresie 60 dni zawrzeć stosowne wiążące umowy inwestycyjne, podkreślono.



Zarząd Columbus zastrzegł, że warunki określone w niewiążącym Term Sheet wyrażają wyłącznie wstępne warunki potencjalnej transakcji i podlegają dalszym negocjacjom oraz zostaną sfinalizowane we wspólnie uzgodnionych i podpisanych prawnie wiążących dokumentach, a strony nie są zobligowane do zawarcia wiążącej umowy inwestycyjnej.

Columbus Energy oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne i wielkoskalowe magazyny energii. W marcu 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

Źródło: ISBnews