Columbus Energy sprzedał projekt wielkoskalowego magazynu energii (BESS), o mocy 133 MW i pojemności 532 MWh, na rzecz spółki DRI z Grupy DTEK, podała spółka. Całkowita wartość tej transakcji jest szacowana na 30 mln euro (ok. 130 mln zł).

Zgodnie z opublikowaną w marcu br. zapowiedzią, spółka DRI (DTEK Renewables International ) nabyła 100% udziałów w spółce celowej z Grupy Columbus, realizującej projekt wielkoskalowego magazynu energii o mocy 133 MW i pojemności 532 MWh. Projekt magazynu, zlokalizowanego na terenie gminy Chrzanów, ma wygraną aukcję mocy i jest jednym z największych tego typu projektów w Polsce.

„Jest to kolejna, niezwykle istotna transakcja, zawarta przez Columbus w ostatnim czasie. Dzięki sprzedaży projektu naszego magazynu, uwolnimy część kapitału, przeznaczając go w znacznej części na zmniejszenie zobowiązań wobec inwestora DC24 ASI oraz realizację inwestycji związanych z bieżącą działalnością. Nie wykluczamy też współpracy z DRI i Grupą DTEK przy realizacji naszych pozostałych projektów wielkoskalowych magazynów” – powiedział prezes Columbus Energy Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

Wartość całej transakcji jest szacowana na ok. 130 mln zł (ok. 30 mln euro). Zgodnie z umową podpisaną 27 marca br. i dziś częściowo zamkniętą, w ramach pierwszej części rozliczenia Columbus otrzyma część tej należności, w kwocie 9,3 mln euro. Pozostałe środki zostaną wypłacone spółce po doprowadzeniu projektu do statusu RTB (ready to build), przy założeniu, że nastąpi to nie później niż do 1 stycznia 2025 r. Columbus będzie też wspierał DRI przy dalszych czynnościach związanych z realizacją tego projektu .

Grupa DTEK jest największym prywatnym inwestorem w sektorze energetycznym Ukrainy. Spółki Grupy DTEK zajmują się wydobyciem węgla i gazu ziemnego, produkcją energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, słonecznych i cieplnych, handlem surowcami energetycznymi, dystrybucją i dostawą energii elektrycznej do odbiorców, świadczeniem klientom usług oraz rozwojem sieci szybkich stacji ładowania.

Columbus Energy oferuje rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne i wielkoskalowe magazyny energii. W 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

Źródło: ISBnews