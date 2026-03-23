Columbus Energy podjął decyzję o uruchomieniu procedury natychmiastowego zwrotu do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) pobranych zaliczek w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. podała spółka. Zwroty dotyczą przypadków, w których umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy beneficjentem a WFOŚiGW zostały rozwiązane lub wypowiedziane.

Zgodnie z decyzją spółki, Columbus w terminie do najbliższego piątku zwróci ze środków własnych na rachunki bankowe WFOŚiGW kwotę w łącznej wysokości około 10 mln zł z należnymi odsetkami.

„Krok ten stanowi bezpośrednią odpowiedź Columbus na głęboki impas systemowy w obszarze programu 'Czyste Powietrze’. Przedmiotowa decyzja została ponadto podjęta z uwagi na powzięcie przez Columbus informacji, że WFOŚiGW kategorycznie odmawiają dokonywania kompensat (potrąceń) należności z tytułu zwracanych zaliczek z bezspornymi i wymagalnymi wierzytelnościami Columbus za zrealizowane już inwestycje, a uzależnienie wznowienia wypłat od uprzedniego zwrotu środków wygenerowało zatory płatnicze. Pomimo, iż Columbus formalnie nie jest stroną umów o dofinansowanie, zarząd podjął decyzję o jednorazowej spłacie powyższych kwot z własnych zasobów finansowych, co ma na celu odblokowanie płynności rozliczeń z WFOŚiGW” – czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, bezwarunkowe uregulowanie 100% kwestionowanych zaliczek wraz z odsetkami eliminuje po stronie Columbus ewentualne ryzyka prawne i wizerunkowe. Działanie to czyni bezprzedmiotowymi zarzuty dotyczące rzekomych nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi, ostatecznie udowadniając transparentność Columbus i zabezpieczając interesy jej akcjonariuszy, wskazano w materiale.

Ponadto Columbus skierował oficjalne pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz zarządów WFOŚiGW z wezwaniem do wypracowania harmonogramu wypłaty należnych Columbus środków oraz nowych zaliczek, a także ustalenie harmonogramu realizacji kolejnych inwestycji i płatności.

„Portfel Columbus w ramach przedmiotowego programu obejmuje obecnie 1 600 instalacji gotowych do montażu, 1 300 inwestycji w trakcie procesowania decyzji o dofinansowanie oraz ponad 18 000 klientów oczekujących na złożenie wniosku. Z uwagi na negatywny wpływ paraliżu administracyjnego na działalność operacyjną, Columbus zastrzega sobie prawo do dochodzenia na drodze prawnej zwrotu dodatkowych kosztów” – czytamy dalej.

Columbus Energy to dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki. Tworzy ekosystem produktów i usług, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, stacje ładowania samochodów elektrycznych czy system zarządzania energią Columbus Intelligence. W 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

