Comarch zamierza w tym roku zwiększać sprzedaż na rynkach zagranicznych, nie odpuszczając wyzwań rynku polskiego, a jednocześnie stawia na jeszcze większą innowacyjność produktów, zapowiedziała Anna Pruska, powołana dziś na prezes zarządu spółki.

„Wierzę, że to będzie mocny rok dla Comarch. […] Zamierzamy nadal dynamicznie się rozwijać i zwiększać sprzedaż na rynkach zagranicznych, nie odpuszczając wyzwań rynku polskiego. Chcemy stanąć na wysokości zadania i wzmacniać markę znaczącej polskiej firmy IT za granicą. Stawiamy na jeszcze większą innowacyjność produktów Comarch, co będzie możliwe dzięki inwestycji w najnowsze technologie IT oraz budowanie coraz mocniejszego zespołu specjalistów w tych dziedzinach” – powiedziała Pruska, cytowana w komunikacie.

3 stycznia 2024 r. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Comarchu. Do zarządu powołani zostali: Anna Pruska na stanowisko prezesa zarządu oraz Marcin Warwas i Marcin Kaleta na stanowiska wiceprezesów zarządu. Jako członka rady nadzorczej NWZ powołało Marię Jolantę Flis.

Marcin Warwas, który odpowiada w Comarchu m.in. za produkcję, sprzedaż i wdrożenia systemów lojalnościowych, systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz usługi infrastrukturalne, podkreślił, że Comarch konsekwentnie od prawie 30 lat inwestuje we własne produkty i usługi które następnie sprzedaje i wdraża na całym świecie.

„Wymaga to wykorzystywania często zmieniających się najnowocześniejszych technologii IT, inwestycji w ludzi, ciągłego wzmacniania globalnych struktur biznesowych. To jest strategia rozwoju oparta na wiedzy, na jej konsekwentnym kumulowaniu, na adresowaniu dzięki niej potrzeb klientów. Takie podejście umożliwia skuteczne zaadresowanie najnowszych trendów rynkowych takich jak digitalizacja, personalizacja, AI, przetwarzanie w chmurze i optymalizacja kosztów” – dodał Warwas.

Anna Pruska rozpoczęła pracę w firmie Comarch w 2004 r. Jako Prezes Comarch Software AG, w latach 2004-2008, zajmowała się rozwojem businessu i tworzeniem od podstaw struktur firmy w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji oraz Belgii). Na tych rynkach odpowiadała za sprzedaż produktów Comarch w sektorach Telekomunikacyjnym, ERP oraz Finanse, Bankowość i Usługi.

Od 2013 roku pełni funkcję prezesa rady nadzorczej Comarch Swiss AG. Od roku 2013 pełniła funkcję członka rady nadzorczej Comarch. 2 października 2023 roku została delegowana czasowo przez radę nadzorczą do wykonywania czynności prezesa zarządu Comarchu, a 3 stycznia 2024 r. została wybrana na stanowisko prezesa zarządu.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. miała 1,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews