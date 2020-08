Comarch podpisał umowę ramową z Vodafone New Zealand Limited na dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT, o łącznej wartości wynagrodzenia nie mniejszej niż 295,38 mln zł przez 10 lat, podała spółka.

„Przedmiotem umowy jest dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT na zasadach określonych w umowie. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Comarch z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wynosić nie mniej niż 122 013 649 NZD (tj. 295 382 842,86 zł) przez 10 lat po uruchomieniu systemów IT. Przewidywana data uruchomienia systemów to drugi kwartał 2022” – czytamy w komunikacie.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews