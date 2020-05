Comarch wprowadza na rynek system CRM do zarządzania sprzedażą w segmencie bankowości korporacyjnej oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), podała spółka.

Comarch Relationship Manager Assistant to mobilny system dla doradców klienta biznesowego wspierający ich w codziennej pracy poprzez szybki dostęp do danych o klientach oraz bazy wiedzy o produktach. Dla managerów odpowiedzialnych za sprzedaż, system oferuje narzędzia do monitoringu aktywności doradców oraz postępów w realizacji celów sprzedażowych, podano w komunikacie.

„Zapewnia to odpowiedni poziom przygotowania do każdego spotkania z klientem. Menedżer może w każdej chwili zobaczyć, jak wygląda jego lejek sprzedażowy i nad czym pracuje każdy z jego podwładnych, nie musi już czekać na koniec dnia lub tygodnia, by skompletować wszystkie leady” – powiedział dyrektor konsultingu branżowego dla bankowości w Comarch Łukasz Rozlach, cytowany w komunikacie.

Wyróżnikiem Comarch Relationship Manager Assistant ma być prognozowanie sprzedaży na bazie algorytmów AI.

„Nasze wieloletnie doświadczenia związane z obsługą klienta korporacyjnego chcemy przenieść na narzędzia wsparcia dla doradców, którzy wydają się mocno niedoinwestowani w tym zakresie. Duże platformy typu CRM nie mają funkcji skrojonych na miarę poszczególnych branż czy segmentów rynku. Chcemy wypełnić tę lukę” – dodał wiceprezes spółki, dyrektor sektora finanse Andrzej Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews