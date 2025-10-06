Comp podpisał z Reselekt – operatorem systemu kaucyjnego – list intencyjny, którego celem jest wspólne wypracowanie rozwiązań wspierających detalistów w efektywnym wdrożeniu systemu, podały spółki. Strony planują zawarcie ostatecznej umowy określającej szczegółowe warunki współpracy do 15 października 2025 r.

„Obie spółki deklarują ścisłą współpracę w zakresie dostarczenia technologii i narzędzi pozwalających sklepom detalicznym, zarówno dużym sieciom, jak i punktom niezrzeszonym, na sprawną organizację zbiórki opakowań oraz pełne i rzetelne rozliczenia z operatorami systemu. Wspólne działania mają także na celu zapewnienie konsumentom wygodnego i szybkiego zwrotu opakowań oraz odbioru kaucji w preferowanej przez nich formie” – czytamy w komunikacie.

Strony podkreślają, że celem współpracy jest stworzenie jednolitego i konkurencyjnego pakietu usług dla detalistów, obejmującego m.in. integrację systemów informatycznych Comp z rozwiązaniami Reselekt, elektroniczną wymianę danych i dokumentów oraz narzędzia ułatwiające raportowanie wymagane przez prawo. Ważnym elementem będzie również wspólna edukacja rynku – zarówno sprzedawców, jak i konsumentów – w zakresie funkcjonowania DRS, wymieniły spółki.

„Technologie muszą odpowiadać na realne potrzeby rynku, a nie tworzyć dodatkowe bariery. Nasze rozwiązanie Kaucyjni.pl umożliwia detalistom szybkie rozliczenia, kontrolę nad zbiórką oraz łatwy dostęp do danych w jednym miejscu. Współpraca z Reselekt daje nam możliwość powiązania technologii z praktycznym doświadczeniem operatora systemu. Dzięki temu detaliści dostaną narzędzia, które nie tylko spełnią wymogi ustawy, ale także zoptymalizują koszty i czas obsługi. Dążymy do tego, by system kaucyjny był jak najmniej uciążliwy dla sklepów i przejrzysty dla konsumentów” – powiedział dyrektor Centrum Innowacji Retail w Comp Grzegorz Podziewski, cytowany w materiale.

System kaucyjny wszedł w życie w Polsce 1 października 2025 r.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews