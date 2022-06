Compremum zabezpieczyło wiążącymi umowami planowaną na 2022 r. wartość sprzedaży stolarki w kanale inwestycyjnym, podała spółka.

Motorem wzrostu dla Compremum w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku był segment budownictwa specjalistycznego (kontrakt GSM-R). W tym właśnie obszarze grupa zwiększyła przychody o 39% r/r. Spadek za to zanotował segment stolarki otworowej, co jednak zarząd spółki prognozował wcześniej, czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za I kw. 2022 r.

„Spodziewaliśmy się spadku przychodów w segmencie stolarki otworowej ze względu na planowe przerwy technologiczne, umożliwiające wymianę oprzyrządowania maszyn w Fabryce Slonawy. Było to jednak konieczne, by wdrożyć do produkcji nowy profil okienny, co zwiększy nasz potencjał eksportowy. Jednocześnie możemy się pochwalić, że planowana wartość sprzedaży stolarki w kanale inwestycyjnym na rok 2022 jest już zabezpieczona wiążącymi umowami” – powiedział prezes Łukasz Fojt, cytowany w materiale.

Grupa Compremum działa nie tylko w obszarze inżynieryjno-budowlanym i stolarki otworowej, ale również w przemyśle kolejowym (kontrakty na modernizację wagonów, ofertowanie również poza Polską) i projektach OZE. W tym ostatnim segmencie, poza działalnością w zakresie dewelopowania elektrowni OZE, Grupa Compremum realizuje z Durapower Holdings z siedzibą w Singapurze oraz z krakowskim Elmodisem porozumienie w zakresie uruchomienia produkcji baterii litowo-jonowych na terenie Polski, przypomniano.

W marcu tego roku spółka zależna Faradise S.A. poinformowała o wyborze lokalizacji fabryki baterii do magazynów energii w gminie Kleszczów, zaś 30 maja podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów dotyczącą przeniesienia własności nieruchomości z przeznaczeniem pod wspomnianą inwestycję. Jeszcze w tym półroczu ruszą prace projektowe.

„Wcześniej otrzymaliśmy pozytywną decyzję o wsparciu tej inwestycji przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, uwzględniającą wartość kosztów kwalifikowanych do kwoty prawie 255 mln zł. Teraz sfinalizowaliśmy pozyskanie gruntu pod budowę, możemy zatem przejść do kolejnych etapów realizacji tego przedsięwzięcia. Mamy ambitne plany, które zamierzamy realizować pomimo kumulacji negatywnych zdarzeń w globalnej gospodarce” – podkreślił Fojt.

Przychody Grupy Compremum w I kw. 2022 r. zwiększyły się o 20% r/r do 54,5 mln zł. Pozwoliło to na wypracowanie 10,6 mln zł wyniku EBITDA i 6,3 mln zł zysku netto.

Compremum (dawniej Pozbud) prowadzi działalność operacyjną w czterech segmentach: budownictwo teletechniczne, stolarka otworowa, odnawialne źródła energii (OZE), przemysł kolejowy. Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews