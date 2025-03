Spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ustaliły podział odpowiedzialności za inwestycję kolejową w województwie śląskim: północna część połączenia Katowice – granica państwa pozostanie w gestii PKP PLK, a południowa – CPK. Punkt przecięcia obu inwestycji to Mikołów, podało CPK.

„Utrzymujący się od 2022 r. roku chaos planistyczny doprowadził do równoległego przygotowywania przez obie spółki niezależnych, konkurencyjnych wobec siebie inwestycji. Ze względu na nieskoordynowanie tych przedsięwzięć istniało ryzyko eskalacji kosztów i opóźnień w realizacji kluczowych dla kraju projektów transportowych” – czytamy w komunikacie.

„Spółka PKP PLK odpowiedzialna za północną cześć połączenia Katowice – granica państwa, porozumiała się ze spółką CPK, która będzie budować zupełnie nową infrastrukturę w nowym śladzie, czyli południowy odcinek. Efektem tego jest spójny plan realizacji inwestycji kolejowych, który przełoży się na uruchomienie ponad 100 pociągów dobowo na odcinku od Piotrowic w stronę Mikołowa, a dalej w kierunku sprawnego połączenia miast nie mających dobrego połączenia kolejowego z Katowicami, czyli Wodzisławia, Rybnika czy Jastrzębia-Zdroju największego miasta w regionie, które nie ma obecnie dostępu do sieci kolejowej” – wyjaśnił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, cytowany w materiale.

CPK będzie kontynuować realizację linii Kolei Dużych Prędkości na południe od Mikołowa, zapewniając nowoczesne połączenia m.in. dla Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego oraz Jastrzębia-Zdroju. W tym ostatnim oraz w Żorach powstaną również nowoczesne centra przesiadkowe, a w mniejszych miejscowościach, takich jak Świerklany, Godów czy Mszana, wybudowane zostaną przystanki kolejowe.

Realizacja inwestycji pozwoli znacząco skrócić czasy przejazdu na trasach Katowice-Mikołów z 20 min. do 10 min., Katowice-Żory z 90 min. do 20 min., Katowice-Rybnik z 45 min. do 24 min., Katowice-Wodzisław Śląski z 60 min. do 38 min. oraz Katowice-Jastrzębie-Zdrój z minimum 60 min. (samochodem) do 35 min. Należy zaznaczyć, że obecnie Żory oraz Jastrzębie-Zdrój nie posiadają bezpośrednich połączeń kolejowych z Katowicami, podano także.

Nowa linia Katowice – granica państwa – Ostrawa jest istotnym elementem europejskiej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju węzła kolejowego Katowic oraz całego województwa śląskiego. Nowa linia kolejowa nie tylko znacząco skróci czasy przejazdu pomiędzy miastami regionu, ale także umożliwi szybkie połączenia międzynarodowe z Pragą, Wiedniem, Bratysławą czy Budapesztem, przypomniało CPK.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews